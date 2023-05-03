Барнаульцы массово жалуются на беспорядочную парковку электросамокатов

Так, 3 мая горожане в сообществе Barnaul 22 пожаловались на перекрывшие пешеходную дорожку самокаты на пересечении ул. Юрина и Островского.
2 мая автолюбители в сообществе «ЧБ Барнаул» рассказали о ситуации на парковке по адресу ул. Панфиловцев, 22. По словам одной из жительниц города, самокаты перекрывают места для машин.
«Минимум четыре места из семи возможных заняты, это не нормально», — пишет горожанка.
«Ладно авто, а как должны маломобильные люди попасть в здание? Видно, что подъезд к пандусу завален этими несчастными самокатами», — возмущаются другие очевидцы.
А неделей ранее, 26 апреля, барнаульцы поделились «тьмой самокатов» на ул. Северо-Западная, 58. По их словам, людям на колясках в магазин вход закрыт.
Отодвинуть электросамокат может не каждый — они весят от 8 до 16 кг. Откатить технику невозможно — без оплаты они не едут. Тем более сложно это будет сделать инвалидам.
«Куда обращаться — просто не знаем», — отчаиваются горожане.
Ранее стало известно, что более трети россиян выступают за запрет услуги аренды электросамокатов.