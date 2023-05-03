Мнения россиян по аренде электросамокатов разделились

Более трети россиян выступают за запрет услуги аренды электросамокатов.

Основные нарекания — отсутствие культуры вождения, несоблюдение скоростного режима и опасность для пешеходов и водителей, пишет RT.

Респонденты в возрасте от 35 до 44 лет чаще остальных выступали за запрет работы сервисов аренды электросамокатов, указывает bfm.ru.

Ранее сообщалось, что каждый второй россиянин хочет ограничений для самокатчиков. Выяснилось, что больше всего граждан беспокоит скорость самокатов. Часть опрошенных предлагает и вовсе запретить их движение по пешеходным зонам и тротуарам.

Кроме того, респонденты выступают за возрастной ценз 18+ и за обучение управлению с выдачей соответствующего удостоверения.

Все эти меры должны помочь обезопасить пешеходов, считают опрошенные.