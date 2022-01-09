Барнаульские школьницы выиграли деньги и отдали их бездомным животным

Как рассказали «Комсомолке» организаторы проекта, участники проекта должны были написать сочинение на английском языке про зимнюю красавицу — елку: описать историю ее появления в семье, что она значит для родных, прикрепить фото и так далее.
«Тему мы выбрали не случайно, так как в каждой семье есть какие-то предметы или фото, которые пробуждают самые теплые воспоминания. Думаем, что родители охотно помогли своим детям с рассказами и подборкой фотографий. Мы получили 90 работ и много архивных снимков. Дети-победители по итогу сами выбирали фонд, куда пойдёт их выигрыш. Мы надеемся, что благодаря этому проекту люди захотят оказать посильную помощь нуждающимся уже по собственной инициативе», — отметили в языковой школе.
Одной из победительниц стала девятиклассница из Барнаула Мария Ульянова. О конкурсе девочка узнала в школе и сразу поняла, что хочет побороться за деньги для приюта бездомных животных. Ее выигрыш составил 5 тыс. рублей, но в приюте «Бусинка» сумма перечисления оказалась в два раза больше.
«Я раньше и сама переводила деньги в эту организацию, приют даже как-то помогал мне пристроить кошку, которые мы нашли в подъезде. В итоге мы оставили её у себя», — рассказала Мария.
Также победительницей стала еще одна школьница из Барнаула — Арина Орлова. Свой выигрыш девочка направила в барнаульский приют «Ласка».