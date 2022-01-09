Барнаульские школьницы выиграли деньги и отдали их бездомным животным

Барнаульская языковая школа организовала благотворительный конкурс для детей. Выигрыш за победу в проекте ребята могли перевести в фонд помощи больным детям, приюты для животных или потратить деньги на семена для высаживания деревьев. Одна из победителей свой выбор сделала.

Как рассказали «Комсомолке» организаторы проекта, участники проекта должны были написать сочинение на английском языке про зимнюю красавицу — елку: описать историю ее появления в семье, что она значит для родных, прикрепить фото и так далее.

«Тему мы выбрали не случайно, так как в каждой семье есть какие-то предметы или фото, которые пробуждают самые теплые воспоминания. Думаем, что родители охотно помогли своим детям с рассказами и подборкой фотографий. Мы получили 90 работ и много архивных снимков. Дети-победители по итогу сами выбирали фонд, куда пойдёт их выигрыш. Мы надеемся, что благодаря этому проекту люди захотят оказать посильную помощь нуждающимся уже по собственной инициативе», — отметили в языковой школе.

Корм и лекарства доставфили в приют для животных «Ласка». Дмитрий Лямзин

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Одной из победительниц стала девятиклассница из Барнаула Мария Ульянова. О конкурсе девочка узнала в школе и сразу понялачто хочет побороться за деньги для приюта бездомных животных. Ее выигрыш составил 5 тыс. рублейно в приюте «Бусинка» сумма перечисления оказалась в два раза больше.

«Я раньше и сама переводила деньги в эту организацию, приют даже как-то помогал мне пристроить кошку, которые мы нашли в подъезде. В итоге мы оставили её у себя», — рассказала Мария.





Также победительницей стала еще одна школьница из Барнаула — Арина Орлова. Свой выигрыш девочка направила в барнаульский приют «Ласка».