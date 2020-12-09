Барнаульские чиновники не смогли пролезть в теплые подвалы и чердаки

Барнаульские чиновники по заданию руководства обошли многоквартирные дома, где проверили соблюдение правил ограничения доступа в подвалы и чердаки, сообщает мэрия города.

В течение двух морозных дней, 7 и 8 декабря, обход домов совершали чиновники из управления коммунального хозяйства администрации Индустриального района.

«Проверили соблюдение правил ограничения доступа посторонних лиц в подвалы, чердаки и технические помещения многоквартирных домов», — рассказали в мэрии.

Чиновники осмотрели помещения, проверили исправность замков и наличие камер видеонаблюдения — нарушений не выявили.

Рейд провели в кварталах, ограниченных улицами: Антона Петрова, Солнечная Поляна, Энтузиастов, Попова, а также Сухэ-Батора, Островского, Георгиева и Энтузиастов.

В мэрии напомнили, что входные двери в технические помещения и подвалы необходимо закрывать на замок, а ключи хранить в организациях по содержанию жилищного фонда.

Ранее в Барнауле возбудили уголовное дело по статье «халатность» из-за капитального ремонта дома, который подлежит сносу.