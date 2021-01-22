Барнаульские чиновники не смогли убедить садоводов добровольно очистить территорию от хлама

Арбитраж обязал барнаульское садоводческое товарищество «Сельский строитель» устранить свалки с коммунальными и строительными отходами. В суд обратился комитета по дорожному хозяйству, благоустройству, транспорту Барнаула — на его настоятельные просьбы убрать отходы до суда садоводы не реагировали.

Территорию садоводства «Сельский строитель (ул. Змеиногорский тракт, 136г) осмотрели специалисты городского отдела по охране окружающей среды. Свалки отходов они обнаружили как на самой территории, так и на въезде.

Но на требование убрать несанкционированные свалки садоводы вообще не ответили, в конце концов комитет по дорожному хозяйству подал иск в арбитраж.

В суде садоводство пыталось оспорить требование, утверждая, что акты осмотра составлены комиссией в одностороннем порядке и являются ненадлежащим доказательством по делу.

Несанкционированная свалка. Barnaul.org

А затем попросило предоставить время — учесть погодные условия. Что, собственно, суд и сделал. Очистить территорию садоводство обязано до 1 июня 2021 года.

Если оно этого не сделает — уплатит судебную неустойку: сначала 30 тыс рублей, а затем по 10 тыс. до фактического исполнения решения суда.

Решение в полном виде опубликовано 19 января и еще не вступило в силу.