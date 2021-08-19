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Жизнь

Барнаульские чиновники предложили альтернативу для уличных торговцев

Власти не опускают руки в борьбе со стихийной торговлей на ул. Малая Попова в Барнауле (район Докучаевского рынка). Они предложили альтернативу — рядом, на незакрепленной территории, планируют установить лотки на 200 торговых мест.

Барнаульская администрации на стихийном рынке в районе Докучаево.
Барнаульская администрации на стихийном рынке в районе Докучаево.
barnaul.org

Необходимо упорядочить неорганизованную торговлю и привести ее в цивилизованное состояние, заявил замглавы администрации по экономической политике Сергей Рябчун.

Власти готовы идти навстречу людям, подтвердил глава Ленинского района Александр Михалдыкин.

«Мы надеемся, что и с вашей стороны будет сделан ряд шагов, таких как, содержание прилегающей территории в надлежащем состоянии и соблюдение санитарно-эпидемиологических норм», — цитирует чиновника пресс-центр мэрии.

Еще 31 июля глава города Вячеслав Франк провел выездное совещание по вопросу торговли в неустановленных местах в районе рынка Докучаево.

Тогда он поручил администрации района и руководителям профильных комитетов проработать варианты по обустройству точек торговли.

Жильцы соседних домов не первый год жалуются на шум и мусор, который остается после торговцев. Люди даже обращались к президенту России.

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