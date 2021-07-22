Барнаульцы пожаловались Путину на нелегальных торговцев под окнами

Указанный дом находится прямо напротив рынка «Докучаево», но нелегальные торговцы предпочитают располагаться на пешеходной дорожке вдоль малой Попова.
Несанкционированная торговля там процветает уже много лет, а местные жители жалуются на мусор и шум под окнами.
Активисты ОНФ перенаправили обращение негодующих горожан главе Барнаула Вячеславу Франку.
Стоит сказать, что барнаульская мэрия уже много лет пытается согнать стихийную торговлю с улиц города, но в августе 2020 года две женщины победили мэрию при поддержке прокуратуры и доказали, что ничего не нарушают.
Ранее корреспонденты altapress.ru узнали цены на первые грибы и ягоды на барнаульских базарчиках.