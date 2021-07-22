Барнаульцы пожаловались Путину на нелегальных торговцев под окнами

Жители дома на ул. Попова, 64 в Барнауле пожаловались президенту России Владимиру Путину на нелегальную торговлю перед их окнами. Обращение поступило на «Прямую линию» с главой государства, которая прошла 30 июня, рассказали в региональном отделении ОНФ.

Указанный дом находится прямо напротив рынка «Докучаево», но нелегальные торговцы предпочитают располагаться на пешеходной дорожке вдоль малой Попова.

Несанкционированная торговля там процветает уже много лет, а местные жители жалуются на мусор и шум под окнами.

Уличная торговля в Барнауле Скриншот видео Barnaul22

Активисты ОНФ перенаправили обращение негодующих горожан главе Барнаула Вячеславу Франку.

Стоит сказать, что барнаульская мэрия уже много лет пытается согнать стихийную торговлю с улиц города, но в августе 2020 года две женщины победили мэрию при поддержке прокуратуры и доказали, что ничего не нарушают.

Ранее корреспонденты altapress.ru узнали цены на первые грибы и ягоды на барнаульских базарчиках.