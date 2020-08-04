Уличные стихийные торговцы в Барнауле победили мэрию при поддержке прокуратуры

Индустриальный райсуд Барнаула не усмотрел состава административного правонарушения в действиях двух женщин, торговавших с прилавков искусственными цветами и одеждой. В мэрии полагали: они нарушили схему размещения нестационарных торговых объектов (НТО) и, стало быть, должны быть привлечены к ответственности. Но на стороне горожанок выступил прокурор, и его аргументы убедили судью.

Граждане лоточники

Барнаульская мэрия уже много лет пытается согнать стихийную торговлю с улиц города. Только в Октябрьском районе с начала года ликвидировали в ходе рейда 4 точки, в которых несанкционированно обосновались граждане-лоточники с их столиками, ящичками, багажниками и т.п.

Общее количество протоколов об административном правонарушении, составленных в районе — 80 штук, сообщили в мэрии в начале июля. А работы не убавляется.

В мэрии подчеркивали: речь идет не о пенсионерах-садоводах (продавать излишки с огорода можно), а о профессиональных предпринимателях, которые нарушают правила размещения нестационарных торговых объектов.

Однако Маргарита О. и Нина Ф., которых «застукали» с товаром в ходе одного из таких рейдов в Индустриальном районе, судя по материалам суда, — не предприниматели.

Несанкционированная торговля в Барнауле. Barnaul.org

Махать шашкой не стали

Маргарита О. торговала одеждой на раскладном столике на ул. Георгиева, 44. Нина Ф. — искусственными цветами на прилавке, установленном на Павловском тракте, 204/1. Факты их несанкционированной торговли зафиксировали в мае. В июне административная комиссия вынесла постановление о признании их виновными.

Как полагали чиновники, женщины нарушили схему размещения нестационарных торговых объектов, а тем самым и краевой закон «Об административной ответственности за совершение правонарушений».

Часть 1 статьи 68.2 этого закона за такое нарушение предусматривает для граждан штраф — от 500 рублей до 3 тыс. Но в административной комиссии махать шашкой не стали — ограничились предупреждением.

Тем не менее, зампрокурора Индустриального района Юлия Чулимова обратилась в районный суд с протестом. Она попросила суд отменить постановления и прекратить производство по делу. В действиях женщин в прокуратуре не усмотрели состава правонарушения.

Бойкая торговля на площади Спартака. barnaul.org

Докажите , что это НТО

У прокуратуры были три основных довода — приведем их в собственном изложении, несколько упростив юридические термины.

Во-первых, в материалах дела вообще не доказано, что раскладной столик, с которого продавали одежду, и прилавок с искусственными цветами — это нестационарные торговые объекты.

Во-вторых, не было доказательств и того, что на физлиц распространяются требования «включаться» в схему размещения НТО.

Ну, и в-третьих, из административного дела непонятно, каким образом, торгуя одеждой как физлица, женщины нарушили схему и порядок размещения НТО.

Торговля в Барнауле. Леонид Вихрев.

Отсутствует состав правонарушения

Надо сказать, что претензий к лоточникам-гражданам всегда было море, и официальный сайт администрации Барнаула не раз рассказывал, что жители окрестных домов жаловались на мусор, оставленный ими, писал о низком качестве их товаров.

Недавно к делу подключили и Россельхознадзор — он занялся лоточниками, торгующими семенами, и представители ведомства усмотрели нарушение правил их реализации (статья 10.12 КоАП).

Но ссылки городских служащих на схему размещения объектов нестационарный торговли, в которую не включили прилавки Маргариты О. и Нины Ф., суд счел неубедительными. А позицию прокуратуры, наоборот, убедительной.

Уличная торговля в Барнауле. Barnaul.org

Постановления о привлечении обеих женщин к административной ответственности суд отменил, производство по делу прекратил в связи с отсутствием в их действиях состава административного правонарушения.

Решения по двум женщинам вынесены 23 июля и еще не вступили в силу.

Напомним, в мае в администрации Центрального района Барнаула приняли решение перенести стихийные торговые места с площади Спартака. Пока неясно, повлияет ли на переселение два этих судебных решения.

Рейд по выявлению несанкционированной торговли. Барнаул. barnaul.org.

Что такое НТО