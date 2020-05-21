Барнаульцев предупредили об опасности молока с огурцами

В Барнауле прошли рейды по точкам уличных торговцев, продающих различные «яства», сообщает городская администрация.

В Барнауле устроили рейд по точкам уличных торговцев.

Рейд провели во имя заботы о здоровье горожан, покупающих с рук молочную, овощную, мясную и рыбную продукцию.

«Продукция, приобретенная у уличных торговцев, несет опасность для покупателей», — подчеркнули в мэрии.

Судя по фото с рейдов, проверяющих привлекают не только овощи, молочка и различные деликатесы, но и рассада с искусственными цветами.

В администрации подчеркнули, что несанкционированная уличная торговля сказывается также на «благоустройстве городских улиц и безопасности дорожного движения».

Так, в Ленинском районе города специалисты местного комитета по развитию предпринимательства и потребительскому рынку еженедельно наведываются на следующие точки: ул. Попова, 64, 72, 76, ул. Юрина, 299б, 305, ул. Малахова, 62, 68, 77.

«В 2020 году специалистами администрации района, сотрудниками полиции и народными дружинниками проведены 25 рейдовых мероприятий по факту нарушения <…> в том числе 12 за апрель-май. Составлено 70 протоколов об административном правонарушении. Сумма предъявленных штрафов составила 9200 рублей», — рассказали в мэрии.

К примеру, за семь дней — с 13 по 20 мая — провели два рейда, к административной ответственности привлекли шесть граждан.

Торговцам доводят до сведения, что деятельность необходимо вести на специально отведенных площадках, а также на специализированных продовольственных ярмарках выходного дня «Продукция Барнаула — горожанам».

Напомним, ранее в Барнауле разогнали продавцов укропа и различных деликатесов.