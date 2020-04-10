В Барнауле разогнали продавцов укропа и различных деликатесов

В Барнауле прошли рейды по выявлению нарушителей, устроивших уличную торговлю, сообщает официальный сайт города.

Чиновники, полицейские и народные дружинники, оснастив себя средствами индивидуальной защиты, прошлись «по самым злачным местам» Барнаула.

Так, в Ленинском районе города проинспектировали улицу Попова (малая) и улицу Юрина в районе дома № 299б — излюбленные места уличных торговцев.

«В ходе мероприятия составили три протокола об административной ответственности за размещение нестационарных торговых объектов с нарушением схемы размещения, утвержденной постановлением администрации города», — рассказали в мэрии.

В Индустриальном районе проверили улицы Георгиева, 50 лет СССР, а также излюбленные нарушителями точки возле домов № 61 и 188 на улице Попова. Злоумышленников не выявлено.

«Также во время рейда уделено внимание проверке нахождения людей старше 65 лет в павильонах, предназначенных для реализации сельскохозяйственной продукции», — подчеркнули в мэрии.

Напомним, согласно указу губернатора Алтайского края, граждане в возрасте старше 65 лет обязаны соблюдать режим самоизоляции — дома или на даче.