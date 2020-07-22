Мэрия Барнаула снова разогнала уличных торговцев с насиженных мест

22 июля в Барнауле чиновники городской администрации вместе с полицейскими и сотрудниками Россельхознадзора провели рейд по местам уличной торговли. Итогом стали шесть протоколов и два административных дела, рассказали в мэрии.

Проверяющие направились на ул. Попова, 64 и на ул. Юрина, 299б (территория рынка «Докучаевский»). На шестерых торговцев выписали протоколы за нарушение схемы размещения нестационарных торговых объектов.

Служащие отдела семенного контроля Россельхознадзора возбудили два дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 10.12 КоАП РФ («Нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений»).

В мэрии напомнили, что, приобретая товар без надлежащей маркировки и с неподтвержденным производителем, покупатели рискуют получить некачественный товар.

Ранее altapress.ru сообщал, что в Барнауле решили перенести стихийные торговые места с площади Спартака. Стихийные прилавки выстраиваются на тротуаре далеко за пределами торговых мест — в зоне разворотного пункта транспорта. Подвергаются опасности и продавцы, и пешеходы.