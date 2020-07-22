Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
22 июля 23°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Мэрия Барнаула снова разогнала уличных торговцев с насиженных мест

22 июля в Барнауле чиновники городской администрации вместе с полицейскими и сотрудниками Россельхознадзора провели рейд по местам уличной торговли. Итогом стали шесть протоколов и два административных дела, рассказали в мэрии.

Уличная торговля в Барнауле
Уличная торговля в Барнауле
Скриншот видео Barnaul22

Проверяющие направились на ул. Попова, 64 и на ул. Юрина, 299б (территория рынка «Докучаевский»). На шестерых торговцев выписали протоколы за нарушение схемы размещения нестационарных торговых объектов.

Служащие отдела семенного контроля Россельхознадзора возбудили два дела об административных правонарушениях, предусмотренных статьей 10.12 КоАП РФ («Нарушение правил производства, заготовки, обработки, хранения, реализации, транспортировки и использования семян сельскохозяйственных растений»).

В мэрии напомнили, что, приобретая товар без надлежащей маркировки и с неподтвержденным производителем, покупатели рискуют получить некачественный товар.

Ранее altapress.ru сообщал, что в Барнауле решили перенести стихийные торговые места с площади Спартака. Стихийные прилавки выстраиваются на тротуаре далеко за пределами торговых мест — в зоне разворотного пункта транспорта. Подвергаются опасности и продавцы, и пешеходы.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2020
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость