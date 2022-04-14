Барнаульские чиновники провели совещание на кладбище после потопа

Подтопление ликвидировали полностью, сообщил руководитель МУП «Специализированная похоронная служба» Барнаула Андрей Никулин.
До 1 мая администрация кладбища восстановит поврежденные талыми водами захоронения и произведет отсыпку грунта на подтопленной территории.
Заместитель главы администрации города по жилищно-коммунальные хозяйства Сергей Пашковский подчеркнул, что возникновение подобных ситуаций недопустимо.
«Руководители городского комитета ЖКХ, похоронной службы города и администрации Черницкого кладбища будут привлечены к дисциплинарной ответственности», — отметил он.
К дисциплинарной ответственности привлекли заместителя председателя городского комитета ЖКХ, заместитель руководителя административно-хозяйственного управления МУПа, заведующего Черницкого кладбища и смотрителя кладбища.
Ранее барнаульцы пожаловались на жутко размытое кладбище. Похоронную процессию даже пришлось прервать, чтобы переложить гроб в грузовик из-за застрявшего в грязи катафалка.