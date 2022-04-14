14 апреля
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Жизнь

Барнаульские чиновники провели совещание на кладбище после потопа

Подтопление на Черницком кладбище устранили, сообщает пресс-центр администрации Барнаула. Представители мэрии выезжали на место для совещания.

Черницкое кладбище.
Черницкое кладбище.
t.me/vkurse22

Подтопление ликвидировали полностью, сообщил руководитель МУП «Специализированная похоронная служба» Барнаула Андрей Никулин.

До 1 мая администрация кладбища восстановит поврежденные талыми водами захоронения и произведет отсыпку грунта на подтопленной территории.

Заместитель главы администрации города по жилищно-коммунальные хозяйства Сергей Пашковский подчеркнул, что возникновение подобных ситуаций недопустимо.

«Руководители городского комитета ЖКХ, похоронной службы города и администрации Черницкого кладбища будут привлечены к дисциплинарной ответственности», — отметил он.

К дисциплинарной ответственности привлекли заместителя председателя городского комитета ЖКХ, заместитель руководителя административно-хозяйственного управления МУПа, заведующего Черницкого кладбища и смотрителя кладбища.

Ранее барнаульцы пожаловались на жутко размытое кладбище. Похоронную процессию даже пришлось прервать, чтобы переложить гроб в грузовик из-за застрявшего в грязи катафалка.

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