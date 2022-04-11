Барнаульцам пришлось перекладывать гроб в грузовик из-за застрявшего в грязи катафалка

«Катафалк застревает в такой грязи, людям пришлось заказывать грузовик и гроб перекладывать», — сообщает Telegram-канал «В курсе 22».
«Каждую весну там так! Каждую!» — пишут в комментариях.
Ранее в администрации города сообщили, что «Специализированная похоронная служба» Барнаула начала приводить в порядок проезды, ограждения и контейнеры для мусора на кладбищах.
К Родительскому дню, который будет 3 мая, кладбища уже должны быть в надлежащем состоянии.
До конца апреля там также проведут обработку от клещей.