Барнаульцам пришлось перекладывать гроб в грузовик из-за застрявшего в грязи катафалка

Жители Барнаула пожаловались на размытую дорогу на Черницком кладбище.

«Катафалк застревает в такой грязи, людям пришлось заказывать грузовик и гроб перекладывать», — сообщает Telegram-канал «В курсе 22».



«Каждую весну там так! Каждую!» — пишут в комментариях.

Ранее в администрации города сообщили, что «Специализированная похоронная служба» Барнаула начала приводить в порядок проезды, ограждения и контейнеры для мусора на кладбищах.

К Родительскому дню, который будет 3 мая, кладбища уже должны быть в надлежащем состоянии.

До конца апреля там также проведут обработку от клещей.