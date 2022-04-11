Барнаульцев вновь оставят без бесплатных автобусов в Родительский день

Стало известно, как пройдет в Барнауле Родительский день и Пасха. Этот вопрос обсудили на совещании в администрации города.

Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище

Пасха в 2022 году выпадает на 24 апреля, Родительский день — 3 мая.

«Специализированная похоронная служба» Барнаула уже начала приводить в порядок проезды, ограждения и контейнеры для мусора на кладбищах. До конца апреля там также проведут обработку от клещей.

Традиционно всем желающим будут бесплатно выдавать мешки для сбора мусора и хозяйственный инвентарь, организуют торговлю цветами, оградками и памятниками.

Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище Анна Зайкова

В ближайшее время планируется разместить на всех действующих кладбищах план-схемы с указанием кварталов, мест общего пользования, схемы движения личного и общественного транспорта с указанием остановок.

Транспорт в Родительский день

В Родительский день, 3 мая, бесплатного подвоза людей к кладбищам не планируется. Горожане смогут добраться до кладбищ с помощью общественного транспорта, говорят в мэрии.

Михайловское: маршрут 117э , также кладбище обслуживается проходящими маршрутами без захода на него: 113 , 113к , 114 , 124 , 124к , 151;

также кладбище обслуживается проходящими маршрутами без захода на него: 113 113к 114 124 124к 151; Гоньбинское кладбище: маршруты 25 , 32;

32; Власихинское кладбище: маршруты 75 , 23;

23; Черницкое кладбище: маршруты 108 , 104.

Также на Новомихайловском, Власихинском городском, Черницком, Булыгинско-Кировском, Власихинском сельском (ул.Ковыльная, 8а) кладбищах и кладбище села Гоньба будут подготовлены парковки для личного транспорта.

Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище Анна Зайкова

Первый вице-мэр Анатолий Воронков поручил на особом контроле держать работу общественного транспорта, на котором горожане будут добираться до кладбищ и обеспечить достаточное количество автобусов на маршрутах.

Перевозчики и специалисты профильного комитета будут контролировать соблюдение графика движения и отслеживать пассажиропоток.

Бесплатный транспорт до кладбищ в знаковые для верующих дни отменили еще в 2020 году из-за коронавируса.

На Пасху в Барнауле традиционно пройдут ночные богослужения.

Список храмов Покровский кафедральный собор ( ул.Никитина , 137),

ул.Никитина 137), Александро-Невский собор ( ул.Антона Петрова , 221),

ул.Антона Петрова 221), Андреевская церковь ( ул.Попова , 14Б),

ул.Попова 14Б), Церковь Казанской Божьей Матери ( с.Власиха , ул. Первомайская , 54),

с.Власиха ул. Первомайская 54), Знаменский Храм ( ул.Большая Олонская , 24),

ул.Большая Олонская 24), Иоанно-Богословская церковь ( ул.Шумакова , 25А),

ул.Шумакова 25А), Свято-Никольская церковь ( пр-кт Ленина , 36),

пр-кт Ленина 36), Храм Вознесения Господня Барнаульской Епархии Русской Православной Церкви ( п.Научный Городок , ул. Научный Городок , 40),

п.Научный Городок ул. Научный Городок 40), Храм Святого Дмитрия Ростовского ( пл.Спартака , 10),

пл.Спартака 10), Храм святых Первоверховных апостолов Петра и Павла ( п.Южный , ул. Герцена , 10),

п.Южный ул. Герцена 10), Храм Иоанна Предтечи ( Нагорный парк).

Ночью 24 апреля с 2:00 в Барнауле будет работать часть маршрутов общественного транспорта, чтобы люди смогли уехать после окончания богослужения.