11 апреля
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Жизнь

Барнаульцев вновь оставят без бесплатных автобусов в Родительский день

Стало известно, как пройдет в Барнауле Родительский день и Пасха. Этот вопрос обсудили на совещании в администрации города.

Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище
Анна Зайкова

Пасха в 2022 году выпадает на 24 апреля, Родительский день — 3 мая.

«Специализированная похоронная служба» Барнаула уже начала приводить в порядок проезды, ограждения и контейнеры для мусора на кладбищах. До конца апреля там также проведут обработку от клещей.

Традиционно всем желающим будут бесплатно выдавать мешки для сбора мусора и хозяйственный инвентарь, организуют торговлю цветами, оградками и памятниками.

Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище
Анна Зайкова

В ближайшее время планируется разместить на всех действующих кладбищах план-схемы с указанием кварталов, мест общего пользования, схемы движения личного и общественного транспорта с указанием остановок.

Транспорт в Родительский день

В Родительский день, 3 мая, бесплатного подвоза людей к кладбищам не планируется. Горожане смогут добраться до кладбищ с помощью общественного транспорта, говорят в мэрии.

  • Михайловское: маршрут 117э, также кладбище обслуживается проходящими маршрутами без захода на него: 113, 113к, 114, 124, 124к, 151;
  • Гоньбинское кладбище: маршруты 25, 32;
  • Власихинское кладбище: маршруты 75, 23;
  • Черницкое кладбище: маршруты 108, 104.

Также на Новомихайловском, Власихинском городском, Черницком, Булыгинско-Кировском, Власихинском сельском (ул.Ковыльная, 8а) кладбищах и кладбище села Гоньба будут подготовлены парковки для личного транспорта.

Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище
Родительский день в Барнауле. Власихинское кладбище
Анна Зайкова

Первый вице-мэр Анатолий Воронков поручил на особом контроле держать работу общественного транспорта, на котором горожане будут добираться до кладбищ и обеспечить достаточное количество автобусов на маршрутах.

Перевозчики и специалисты профильного комитета будут контролировать соблюдение графика движения и отслеживать пассажиропоток.

Бесплатный транспорт до кладбищ в знаковые для верующих дни отменили еще в 2020 году из-за коронавируса.

На Пасху в Барнауле традиционно пройдут ночные богослужения.

Список храмов
  • Покровский кафедральный собор (ул.Никитина, 137),
  • Александро-Невский собор (ул.Антона Петрова, 221),
  • Андреевская церковь (ул.Попова, 14Б),
  • Церковь Казанской Божьей Матери (с.Власиха, ул. Первомайская, 54),
  • Знаменский Храм (ул.Большая Олонская, 24),
  • Иоанно-Богословская церковь (ул.Шумакова, 25А),
  • Свято-Никольская церковь (пр-кт Ленина, 36),
  • Храм Вознесения Господня Барнаульской Епархии Русской Православной Церкви (п.Научный Городок, ул. Научный Городок, 40),
  • Храм Святого Дмитрия Ростовского (пл.Спартака, 10),
  • Храм святых Первоверховных апостолов Петра и Павла (п.Южный, ул. Герцена, 10),
  • Храм Иоанна Предтечи (Нагорный парк).

Ночью 24 апреля с 2:00 в Барнауле будет работать часть маршрутов общественного транспорта, чтобы люди смогли уехать после окончания богослужения.

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