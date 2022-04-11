Барнаульцев вновь оставят без бесплатных автобусов в Родительский день

Пасха в 2022 году выпадает на 24 апреля, Родительский день — 3 мая.
«Специализированная похоронная служба» Барнаула уже начала приводить в порядок проезды, ограждения и контейнеры для мусора на кладбищах. До конца апреля там также проведут обработку от клещей.
Традиционно всем желающим будут бесплатно выдавать мешки для сбора мусора и хозяйственный инвентарь, организуют торговлю цветами, оградками и памятниками.
В ближайшее время планируется разместить на всех действующих кладбищах план-схемы с указанием кварталов, мест общего пользования, схемы движения личного и общественного транспорта с указанием остановок.
Транспорт в Родительский день
В Родительский день, 3 мая, бесплатного подвоза людей к кладбищам не планируется. Горожане смогут добраться до кладбищ с помощью общественного транспорта, говорят в мэрии.
- Михайловское: маршрут 117э, также кладбище обслуживается проходящими маршрутами без захода на него: 113, 113к, 114, 124, 124к, 151;
- Гоньбинское кладбище: маршруты 25, 32;
- Власихинское кладбище: маршруты 75, 23;
- Черницкое кладбище: маршруты 108, 104.
Также на Новомихайловском, Власихинском городском, Черницком, Булыгинско-Кировском, Власихинском сельском (ул.Ковыльная, 8а) кладбищах и кладбище села Гоньба будут подготовлены парковки для личного транспорта.
Первый вице-мэр Анатолий Воронков поручил на особом контроле держать работу общественного транспорта, на котором горожане будут добираться до кладбищ и обеспечить достаточное количество автобусов на маршрутах.
Перевозчики и специалисты профильного комитета будут контролировать соблюдение графика движения и отслеживать пассажиропоток.
Бесплатный транспорт до кладбищ в знаковые для верующих дни отменили еще в 2020 году из-за коронавируса.
На Пасху в Барнауле традиционно пройдут ночные богослужения.
- Покровский кафедральный собор (ул.Никитина, 137),
- Александро-Невский собор (ул.Антона Петрова, 221),
- Андреевская церковь (ул.Попова, 14Б),
- Церковь Казанской Божьей Матери (с.Власиха, ул. Первомайская, 54),
- Знаменский Храм (ул.Большая Олонская, 24),
- Иоанно-Богословская церковь (ул.Шумакова, 25А),
- Свято-Никольская церковь (пр-кт Ленина, 36),
- Храм Вознесения Господня Барнаульской Епархии Русской Православной Церкви (п.Научный Городок, ул. Научный Городок, 40),
- Храм Святого Дмитрия Ростовского (пл.Спартака, 10),
- Храм святых Первоверховных апостолов Петра и Павла (п.Южный, ул. Герцена, 10),
- Храм Иоанна Предтечи (Нагорный парк).
Ночью 24 апреля с 2:00 в Барнауле будет работать часть маршрутов общественного транспорта, чтобы люди смогли уехать после окончания богослужения.