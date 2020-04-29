«Хоть рядом ложись»: как прошел Родительский день в Барнауле

В этом году органам местного самоуправления запретили организовывать бесплатную доставку жителей к местам захоронений. Власти порекомендовали барнаульцам воздержаться от посещения кладбищ. Однако не запретили совсем.
До Черницкого кладбища идут два автобусных маршрута — 108 и 104ю. Водитель первого рассказывает, что пассажиров практически нет. «Примерно 150 человек довез сегодня до кладбища. В разы меньше, чем в прошлом году», — объясняет он.
Отправляемся на кладбище. Нас встречает тишина и скучающие продавцы. Ритуальные товары — на любой вкус и кошелек, а клиентов нет. Женщины уверены — люди думают, что «место вечного упокоения» закрыто для посещений. «В прошлые годы машины выстраивались в очередь с шести утра. Никто не мог проехать, создавались настоящие пробки. Сегодня автомобили можно пересчитать по пальцам. Людей нет — продаж нет. Горе», — сетует продавец живых цветов Олеся.
После ее слов к остановке подъезжает автобус, из которого выходят три человека. «Вот видите?! Что тут скажешь?», — разочарованно произносит женщина.
Продавец ритуальных товаров Ирина рассказывает, что для нее этот день особенно важен. «Я надеялась на большой поток клиентов и хорошие продажи. У меня долги и кредиты. А сейчас думаю — хоть рядом с ними ложись», — показывает в сторону захоронений женщина.
Рядом с кладбищем мы встречаем тоскующих сотрудников правоохранительных органов. «В прошлом году было много людей. Сейчас — нет никого. Смотрим за порядком, все тихо пока», — объясняет один из них.
На территории кладбища посетителей практически нет. Возле одной из могил сидит женщина, возле другой — подметает мужчина. Кроме них — лишь редкие группы людей.
Идем дальше. Мимо нас проезжает несколько машин. Возле одной из могил сидят пенсионеры, к которым подходит молодая девушка с букетом искусственных цветов. «Обниматься не будем. Коронавирус», — говорит ей старушка. Мы радуемся — пенсионеры помнят о своей безопасности.
Несмотря на пандемию, на кладбище проводится выдача инвентаря и земли, установлены поливальные машины. Правда, ими практически никто не пользуется.
Работает и часовня на территории кладбища. Там можно поставить свечку, подать записку «об упокоении», заказать сорокоуст и панихиду.
На обратном пути мы проходили мимо пустой автобусной остановки. Но главное — кладбище чистое и ухоженное. И тот факт, что барнаульцы не забывают о своих близких даже в это тревожное время, воодушевляет.