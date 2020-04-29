«Хоть рядом ложись»: как прошел Родительский день в Барнауле

Ежегодно на Родительский день жители города приезжают на кладбища, чтобы помянуть память близких. Пандемия коронавируса все изменила — власти порекомендовали воздержаться от поездок на захоронения. Корреспондент и фотограф altapress.ru отправились на Черницкое кладбище. О том, как прошла Радоница в Барнауле — в нашем фоторепортаже.

В этом году органам местного самоуправления запретили организовывать бесплатную доставку жителей к местам захоронений. Власти порекомендовали барнаульцам воздержаться от посещения кладбищ. Однако не запретили совсем.

Черницкое кладбище. Анна Зайкова Черницкое кладбище. Анна Зайкова Черницкое кладбище. Анна Зайкова Черницкое кладбище. Анна Зайкова

До Черницкого кладбища идут два автобусных маршрута — 108 и 104ю. Водитель первого рассказывает, что пассажиров практически нет. «Примерно 150 человек довез сегодня до кладбища. В разы меньше, чем в прошлом году», — объясняет он.

Отправляемся на кладбище. Нас встречает тишина и скучающие продавцы. Ритуальные товары — на любой вкус и кошелек, а клиентов нет. Женщины уверены — люди думают, что «место вечного упокоения» закрыто для посещений. «В прошлые годы машины выстраивались в очередь с шести утра. Никто не мог проехать, создавались настоящие пробки. Сегодня автомобили можно пересчитать по пальцам. Людей нет — продаж нет. Горе», — сетует продавец живых цветов Олеся.

После ее слов к остановке подъезжает автобус, из которого выходят три человека. «Вот видите?! Что тут скажешь?», — разочарованно произносит женщина.

Продавец ритуальных товаров Ирина рассказывает, что для нее этот день особенно важен. «Я надеялась на большой поток клиентов и хорошие продажи. У меня долги и кредиты. А сейчас думаю — хоть рядом с ними ложись», — показывает в сторону захоронений женщина.

Черницкое кладбище. Анна Зайкова Черницкое кладбище. Анна Зайкова Черницкое кладбище. Анна Зайкова Черницкое кладбище. Анна Зайкова Черницкое кладбище. Анна Зайкова Черницкое кладбище. Анна Зайкова Черницкое кладбище. Анна Зайкова Черницкое кладбище. Анна Зайкова Черницкое кладбище. Анна Зайкова Черницкое кладбище. Анна Зайкова Черницкое кладбище. Анна Зайкова Черницкое кладбище. Анна Зайкова

Рядом с кладбищем мы встречаем тоскующих сотрудников правоохранительных органов. «В прошлом году было много людей. Сейчас — нет никого. Смотрим за порядком, все тихо пока», — объясняет один из них.

На территории кладбища посетителей практически нет. Возле одной из могил сидит женщина, возле другой — подметает мужчина. Кроме них — лишь редкие группы людей.

Черницкое кладбище. Анна Зайкова Черницкое кладбище. Анна Зайкова Черницкое кладбище. Анна Зайкова

Идем дальше. Мимо нас проезжает несколько машин. Возле одной из могил сидят пенсионеры, к которым подходит молодая девушка с букетом искусственных цветов. «Обниматься не будем. Коронавирус», — говорит ей старушка. Мы радуемся — пенсионеры помнят о своей безопасности.

Несмотря на пандемию, на кладбище проводится выдача инвентаря и земли, установлены поливальные машины. Правда, ими практически никто не пользуется.

Черницкое кладбище. Анна Зайкова Черницкое кладбище. Анна Зайкова Черницкое кладбище. Анна Зайкова

Работает и часовня на территории кладбища. Там можно поставить свечку, подать записку «об упокоении», заказать сорокоуст и панихиду.

На обратном пути мы проходили мимо пустой автобусной остановки. Но главное — кладбище чистое и ухоженное. И тот факт, что барнаульцы не забывают о своих близких даже в это тревожное время, воодушевляет.