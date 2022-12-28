28 декабря
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Жизнь

Барнаульские дайверы на дне бассейна установили елочку и украсили ее новогодними фонарями

Дайверы в Барнауле установили елку в бассейне на глубине пяти метров, украсили ее и водили хороводы, сообщают «Вести Алтай».

Дайверы нарядили елку.
Дайверы нарядили елку.
Скриншот из "Вести Алтай".

К выбору дерева подошли серьезно. Дайверам нужна была маленькая елочка с неосыпающимися иголками. Подсветили елку специальными подводными фонарями.

Дайверы нарядились в Деда Мороза и Снегурочку. Они признались, что нырять в костюмах не просто, поэтому такие маскарады проводят только раз в годоу.

Всего погружались 16 человек. Они также провели эстафеты и поиграли в дайвбол — это баскетбол под водой.

Ранее мы показали, как выглядит мистическое озеро на фотографиях с глубины.

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