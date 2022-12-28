Барнаульские дайверы на дне бассейна установили елочку и украсили ее новогодними фонарями

К выбору дерева подошли серьезно. Дайверам нужна была маленькая елочка с неосыпающимися иголками. Подсветили елку специальными подводными фонарями.
Дайверы нарядились в Деда Мороза и Снегурочку. Они признались, что нырять в костюмах не просто, поэтому такие маскарады проводят только раз в годоу.
Всего погружались 16 человек. Они также провели эстафеты и поиграли в дайвбол — это баскетбол под водой.
Ранее мы показали, как выглядит мистическое озеро на фотографиях с глубины.
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