«Особо охраняемый» дайвинг. Как выглядит мистическое озеро на фотографиях с глубины

В Горном Алтае находится единственный в России дайв-центр на особо охраняемой природной территории, развивающий дайвинг в качестве направления экологического туризма.

Наверняка это одна из причин, по которой туристы со всей страны решили отдохнуть именно в Горном Алтае.

Так, чартеры прилетают в Горно-Алтайск полностью загруженными — Красноярск, Екатеринбург и Москва стали городами-лидерами в продаже туров. Увеличение спроса повлияло и на дефицит мест в гостиницах.

Черная бездна Телецкого озера (Республика Алтай) хранит в себе множество нераскрытых до сих пор тайн. Их время от времени пытаются разгадать дайверы. Но для водолазов окутанная легендами акватория в горах «открыта» в любое время года.

Местные «бермуды»

Авиакомпания S7 Airlines составила в свое время в соцсети список самых мистических мест России. В рейтинг попало Телецкое озеро.

«Телецкое озеро на Алтае привлекает любителей мрачных легенд историей про „лес мертвецов“, который расположен на дне. Глубина озера у водопада Корбу достигает 325 метров, а температура там даже летом не превышает 4 градусов, так что проверить легенду не удастся», — так описала алтайское озеро авиакомпания.

Чудовище

В конце 90-х группа туристов на катере отправилась в путешествие по Телецкому озеру. Когда катер проходил от мыса Ажи до Няньскоч, находящиеся на палубе заметили в воде как будто днища двух перевернутых лодок. Приглядевшись внимательнее, люди поняли, что это спина какого-то огромного существа.

Щупальца

В объектив алтайских дайверов Романа Воробьева и Татьяны Клименко попадала колония фредерицелл. Это маленькие существа с множеством щупалец, которых нашли всего на четырехметровой глубине, писал сайт Алтайского биосферного заповедника.

Легенда об озере

Про озеро сложено множество легенд. Вот одна из них. Великие мира сего послали для людей, проживающих здесь испытание. И опустела тайга, погиб скот, выгорел ячмень. пишет gotoaltay.ru. Многие умирали от голода.

Дайверы на глубине Телецкого озера. altzapoved.ru

Одному пастуху повезло — он нашел кусок золота размером с лошадиную голову.

Пошел пастух по селам, надеясь выменять что-нибудь съедобное на это золото, но люди жили так бедно, что не могли ничего предложить.

«Чем же ты отличаешься от обыкновенного булыжника? Что толку от такого богатства, которое не может утолить голод и не может избавить от смерти?!», — воскликнул пастух и выбросил золото в озеро.

С тех пор озеро называется золотым, и горы вокруг него получили название золотых — Алтын.

О «жемчужине» для дайверов

У Телецкого озера максимальная глубина 325 м, глубины 100+ доступны прямо у берега.

Видимость достигает 30 метров, сезонная, средняя температура воды +4С. Открытая вода на озере круглый год.

Дайвинг — это не только теплые моря, коралловые сады и пестрота разноцветных рыбок. Дайвинг многогранен, нельзя сказать, что где-то лучше погружаться, а где-то хуже.

Дайв-станция «Зазеркалье» Алтайского заповедника располагается на берегу Телецкого озера в поселке Яйлю.

Особые мнения

Несмотря на мрачные и мистические легенды, туристы включили Алтай в список мест для укрепления психики.

Туризм на Алтае. Телецкое озеро. CC0

Ранее дочь пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова Елизавета после поездки на Алтай раскритиковала российское правительство за то, что оно недостаточно вкладывает деньги в развитие регионов.