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27 сентября 14°C

Дайверы сняли в Телецком озере существ со множеством щупалец

В объектив алтайских дайверов Романа Воробьёва и Татьяны Клименко попала колония фредерицелл. Это маленькие существа с множеством щупалец, которые обнаружились на четырехметровой глубине, пишет сайт Алтайского биосферного заповедника.

Мшанки на дне Телецкого озера.
Мшанки на дне Телецкого озера.
Роман Воробьёв, Татьяна Клименко / altzapoved.ru

Называются эти существа — мшанки Фредерицелла султана (Fredericella sultana). Название мшанки возникло из-за внешнего вида колоний некоторых видов, похожих на мох.

Строение тела у них достаточно простое: кровеносной системы и специализированных дыхательных органов нет.

«Мшанки — фильтраторы, переваривание добычи (диатомовые водоросли, коловратки, инфузории, детрит) происходит в желудке-мешке, куда пища попадает через рот, окруженный венчиком из множества мелких щупалец (лофофор) покрытых микроскопическими ресничками, создающими ток воды», — объясняют аквалангисты.

В Телецком озере мшанки не очень распространены, но обследовав весь затопленный пирс в акватории Яйлю на глубине 4 метра при температуре воды +12С, дайверам удалось найти одну колонию длиной около 7 см, отдельная особь же размерами не больше 1 мм.

Ранее аквалангисты показали эпичные фотографии «телецкого Титаника», лежащего на дне озера.

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