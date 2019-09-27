Дайверы сняли в Телецком озере существ со множеством щупалец

В объектив алтайских дайверов Романа Воробьёва и Татьяны Клименко попала колония фредерицелл. Это маленькие существа с множеством щупалец, которые обнаружились на четырехметровой глубине, пишет сайт Алтайского биосферного заповедника.

Называются эти существа — мшанки Фредерицелла султана (Fredericella sultana). Название мшанки возникло из-за внешнего вида колоний некоторых видов, похожих на мох.

Строение тела у них достаточно простое: кровеносной системы и специализированных дыхательных органов нет.

«Мшанки — фильтраторы, переваривание добычи (диатомовые водоросли, коловратки, инфузории, детрит) происходит в желудке-мешке, куда пища попадает через рот, окруженный венчиком из множества мелких щупалец (лофофор) покрытых микроскопическими ресничками, создающими ток воды», — объясняют аквалангисты.

В Телецком озере мшанки не очень распространены, но обследовав весь затопленный пирс в акватории Яйлю на глубине 4 метра при температуре воды +12С, дайверам удалось найти одну колонию длиной около 7 см, отдельная особь же размерами не больше 1 мм.

Ранее аквалангисты показали эпичные фотографии «телецкого Титаника», лежащего на дне озера.