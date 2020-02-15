Телецкое-мистическое. Что видят аквалангисты на глубине озера-легенды

Бездна Телецкого озера (Республика Алтай) хранит в себе множество тайн. Их время от времени пытаются разгадать дайверы. Для водолазов окутанная легендами акватория в горах «открыта» в любое время года.

Местные «бермуды»

Авиакомпания S7 Airlines составила в своем профиле Instagram список самых мистических мест России. В рейтинг попало Телецкое озеро.

«Телецкое озеро на Алтае привлекает любителей мрачных легенд историей про „лес мертвецов“, который расположен на дне. Глубина озера у водопада Корбу достигает 325 метров, а температура там даже летом не превышает 4 градусов, так что проверить легенду не удастся», — так описала алтайское озеро авиакомпания.

Стиральная машина

То что происходило этой январской зимой под водой, дайверы описали кратко — «стиральная машина», очень шумная и работающая круглосуточно.

Поднимаемый ил и песок с линии прибоя, не позволяли аквалангистам увидеть что-либо дальше вытянутой руки. А колебания воды ощущались вплоть до 6−7 метровой отметки.

На 45 метрах их встретили тишина, спокойствие, вечная темнота и местные обитатели.

Какие тайны пытаются разгадать бесстрашные искатели приключений?

Телецкое озеро в январе 2020 года Роман Воробьев , Татьяна Клименко , http://www.altzapoved.ru/ Телецкое озеро в январе 2020 года Роман Воробьев , Татьяна Клименко , http://www.altzapoved.ru/ Телецкое озеро в январе 2020 года Роман Воробьев , Татьяна Клименко , http://www.altzapoved.ru/ Телецкое озеро в январе 2020 года Роман Воробьев , Татьяна Клименко , http://www.altzapoved.ru/ Телецкое озеро в январе 2020 года Роман Воробьев , Татьяна Клименко , http://www.altzapoved.ru/ Телецкое озеро в январе 2020 года Роман Воробьев , Татьяна Клименко , http://www.altzapoved.ru/

Вертолет

На дне погребены лодки, катера, автомобили, снегоходы, авиасуда.

Трагедия произошла 12 февраля 2017 года. Вертолет Robinson 66 после вылета с кордона Кокши рухнул в озеро. На борту машины находились пять человек: шеф-пилот Heliport Istra Дмитрий Ракитский, его жена Елена, известный алтайский бизнесмен Анатолий Банных, гендиректор Heliport Moscow Мария Козинцева, бейсджампер Глеб Вореводин.

Местные жители поговаривают, что дайверы ищут вертолет. И все многочисленные экспедиции с погружением — чтобы найти винтокрылую машину с погребенными внутри нее людьми.

Люди под водой

Обычно озеро благосклонно к людям, но иногда проявляет свой суровый нрав, показывая, «кто в доме хозяин». Его жертвы навеки находят покой в его холодной бездонной пучине.

Щупальца

В объектив алтайских дайверов Романа Воробьёва и Татьяны Клименко попадала колония фредерицелл. Это маленькие существа с множеством щупалец, которых нашли всего на четырехметровой глубине, пишет сайт Алтайского биосферного заповедника.

Чудовище

В конце 90-х группа туристов на катере отправилась в путешествие по Телецкому озеру. Когда катер проходил от мыса Ажи до Няньскоч, находящиеся на палубе заметили в воде как будто днища двух перевернутых лодок. Приглядевшись внимательнее, люди поняли, что это спина какого-то огромного существа.