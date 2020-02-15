Телецкое-мистическое. Что видят аквалангисты на глубине озера-легенды

Местные «бермуды»
Авиакомпания S7 Airlines составила в своем профиле Instagram список самых мистических мест России. В рейтинг попало Телецкое озеро.
«Телецкое озеро на Алтае привлекает любителей мрачных легенд историей про „лес мертвецов“, который расположен на дне. Глубина озера у водопада Корбу достигает 325 метров, а температура там даже летом не превышает 4 градусов, так что проверить легенду не удастся», — так описала алтайское озеро авиакомпания.
Стиральная машина
То что происходило этой январской зимой под водой, дайверы описали кратко — «стиральная машина», очень шумная и работающая круглосуточно.
Поднимаемый ил и песок с линии прибоя, не позволяли аквалангистам увидеть что-либо дальше вытянутой руки. А колебания воды ощущались вплоть до 6−7 метровой отметки.
На 45 метрах их встретили тишина, спокойствие, вечная темнота и местные обитатели.
Какие тайны пытаются разгадать бесстрашные искатели приключений?
Вертолет
На дне погребены лодки, катера, автомобили, снегоходы, авиасуда.
Трагедия произошла 12 февраля 2017 года. Вертолет Robinson 66 после вылета с кордона Кокши рухнул в озеро. На борту машины находились пять человек: шеф-пилот Heliport Istra Дмитрий Ракитский, его жена Елена, известный алтайский бизнесмен Анатолий Банных, гендиректор Heliport Moscow Мария Козинцева, бейсджампер Глеб Вореводин.
Местные жители поговаривают, что дайверы ищут вертолет. И все многочисленные экспедиции с погружением — чтобы найти винтокрылую машину с погребенными внутри нее людьми.
Люди под водой
Обычно озеро благосклонно к людям, но иногда проявляет свой суровый нрав, показывая, «кто в доме хозяин». Его жертвы навеки находят покой в его холодной бездонной пучине.
Щупальца
В объектив алтайских дайверов Романа Воробьёва и Татьяны Клименко попадала колония фредерицелл. Это маленькие существа с множеством щупалец, которых нашли всего на четырехметровой глубине, пишет сайт Алтайского биосферного заповедника.
Чудовище
В конце 90-х группа туристов на катере отправилась в путешествие по Телецкому озеру. Когда катер проходил от мыса Ажи до Няньскоч, находящиеся на палубе заметили в воде как будто днища двух перевернутых лодок. Приглядевшись внимательнее, люди поняли, что это спина какого-то огромного существа.