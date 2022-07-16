Черная бездна Телецкого озера. Что видят бесстрашные дайверы на глубине акватории-легенды

Бездна Телецкого озера (Республика Алтай) хранит в себе множество нераскрытых до сих пор тайн . Их время от времени пытаются разгадать дайверы. Но для водолазов окутанная легендами акватория в горах «открыта» в любое время года.

Местные «бермуды»

Авиакомпания S7 Airlines составила в свое время в соцсети список самых мистических мест России. В рейтинг попало Телецкое озеро.

«Телецкое озеро на Алтае привлекает любителей мрачных легенд историей про „лес мертвецов“, который расположен на дне. Глубина озера у водопада Корбу достигает 325 метров, а температура там даже летом не превышает 4 градусов, так что проверить легенду не удастся», — так описала алтайское озеро авиакомпания.

Какие тайны пытаются разгадать бесстрашные искатели приключений?

Вертолет

На дне погребены лодки, катера, автомобили, снегоходы, авиасуда.

Трагедия произошла 12 февраля 2017 года.

Вертолет Robinson 66 после вылета с кордона Кокши рухнул в озеро. На борту машины находились пять человек: шеф-пилот Heliport Istra Дмитрий Ракитский, его жена Елена, известный алтайский бизнесмен Анатолий Банных, гендиректор Heliport Moscow Мария Козинцева, бейсджампер Глеб Вореводин.

Местные жители поговаривают, что дайверы ищут вертолет. И все многочисленные экспедиции с погружением — чтобы найти винтокрылую машину с погребенными внутри нее людьми.

Люди под водой

Обычно озеро благосклонно к людям, но иногда проявляет свой суровый нрав, показывая, «кто в доме хозяин». Его жертвы навеки находят покой в его холодной бездонной пучине.

Существует легенда, что в придонных слоях Телецкого находятся даже всадники времен Чингиз-хана. Якобы целый отряд в доспехах пошел ко дну в районе мыса Камги, когда они пытались вплавь достичь противоположного берега озера. И якобы кому-то удалось увидеть тела погибших людей и животных, практически не подвергнувшиеся изменению.

Щупальца

В объектив алтайских дайверов Романа Воробьёва и Татьяны Клименко попадала колония фредерицелл. Это маленькие существа с множеством щупалец, которых нашли всего на четырехметровой глубине, пишет сайт Алтайского биосферного заповедника.

Чудовище

В конце 90-х группа туристов на катере отправилась в путешествие по Телецкому озеру. Когда катер проходил от мыса Ажи до Няньскоч, находящиеся на палубе заметили в воде как будто днища двух перевернутых лодок. Приглядевшись внимательнее, люди поняли, что это спина какого-то огромного существа.

Подводный туризм

Между тем на Алтае наметились перспективы подводного туризма.

В феврале в Москве прошла международная выставка Moscow Dive Show 2022, на которой сотрудники Алтайского заповедника рассказали о возможностях подводного туризма на Телецком озере.

«Дайвинг в Алтайском заповеднике стал узнаваем, о нем говорят, им интересуются. По итогам мероприятия можно говорить, что информацию удалось донести до широкой, целевой мотивированной аудитории, профессионалов дайв-индустрии, инструкторов, руководителей клубов подводного плавания по всей России», — прокомментировал дайвер и научный сотрудник Алтайского заповедника Роман Воробьев.

Между тем еще в 2018 году дайверы совершили самое глубокое в истории погружение в Телецкое озеро. А ранее сообщалось, что на Телецком слышны «космические» звуки, а подо льдом находится параллельный мир.

Легенда об озере

Про озеро сложено множество легенд. Вот одна из них. Великие мира сего послали для людей, проживающих здесь испытание. И опустела тайга, погиб скот, выгорел ячмень. пишет gotoaltay.ru. Многие умирали от голода.

Одному пастуху повезло — он нашел кусок золота размером с лошадиную голову.

Пошел пастух по селам, надеясь выменять что-нибудь съедобное на это золото, но люди жили так бедно, что не могли ничего предложить.

«Чем же ты отличаешься от обыкновенного булыжника? Что толку от такого богатства, которое не может утолить голод и не может избавить от смерти?!», — воскликнул пастух и выбросил золото в озеро.

С тех пор озеро называется золотым, и горы вокруг него получили название золотых — Алтын.

Может быть, этот огромный слиток и ищут дайверы в своих глубоководных экспедициях.