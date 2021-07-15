Барнаульские депутаты подарили детям песок, а вместе с ним и «духовное развитие»

Депутаты барнаульской Думы Валерий Касплер и Роман Репа проявили «большую ответственность перед избирателями» и помогли завезти песок в детские образовательные учреждения, сообщает мэрия города.

Во все детские сады и школы Октябрьского района, подавшие заявки, завезли 180 тонн песка и около 250 тонн грунта.

«Мы, как люди, наделенные большой ответственностью перед избирателями, должны активно помогать детским садам и школам в благоустройстве и не только. Разностороннее развитие и воспитание детей дошкольного возраста невозможно без педагогически организованной деятельности, для обеспечения которой необходимо создавать как в помещении, так и на участке подходящие условия», — подчеркнул Репа.

Депутат также отметил, что поддержание порядка на игровой площадке формирует у детей бережное отношение к окружающей среде.

«Это не только территория для игр, но и то место, где ребенок общается со сверстниками, находит первых друзей, развивается физически и духовно», — напомнил избранник.

Помощь от депутатов получили 25 детских садов и шесть школ района.

«В детских садах в игровых песочницах заменили старый песок, а новый грунт послужит хорошей основой для новых цветников и клумб», — отметили в мэрии.

В школах новый песок заполнил прыжковые ямы. Кроме того, отсыпали беговые дорожки и гимнастические горки.

Кстати, Касплер и Репа не впервые помогают детям. Так, в мае 2020 года депутаты передали в детсады по 30 масок и перчаток — в общем 1000 многоразовых масок и 1000 пар перчаток.