Сотрудники МБУ «Автодорстрой» продолжают работы по очистке дорог и тротуаров. Они убирают грунтовые наносы и смет, а также косят траву на придорожных территориях. Об этом пишет администрация города.

Сегодня, 26 июня, специалисты очищают обочины на ул. Молодежной, Шевченко, проспекте Сибирском, Ленина и других участках дорожной сети.

Всего с начала сезона с улиц города вывезли 10 865 тонн грунтовых наносов и смета.

Трава сейчас растет активно, поэтому ее косят на проспекте Строителей, ул. Малахова, Шевченко, Энтузиастов, Бульвар 9 Января.

В дневную смену на дорогах и тротуарах работают 109 дорожных рабочих и 37 единиц техники.

Ранее сообщалось, что «дорожные пылесосы» работают на улицах Барнаула.

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