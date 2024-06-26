Сегодня, 26 июня, специалисты очищают обочины на ул. Молодежной, Шевченко, проспекте Сибирском, Ленина и других участках дорожной сети.
Всего с начала сезона с улиц города вывезли 10 865 тонн грунтовых наносов и смета.
Трава сейчас растет активно, поэтому ее косят на проспекте Строителей, ул. Малахова, Шевченко, Энтузиастов, Бульвар 9 Января.
В дневную смену на дорогах и тротуарах работают 109 дорожных рабочих и 37 единиц техники.
Ранее сообщалось, что «дорожные пылесосы» работают на улицах Барнаула.
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