На барнаульских улицах наводят порядок с помощью «дорожных пылесосов». Об этом пишет администрация города.

В летний период такие работы выполняются после того, как вручную убирают лотковые части от мусора и наносного грунта. Оставшийся мусор убирается с помощью механизированной вакуумной подметально-уборочной машины ЭД-244, которая работает по принципу пылесоса. Она удаляет пыль, мусор и другие посторонние предметы с проезжей части и прилотковой зоны, одновременно увлажняя зону уборки.

Также городская дорожная служба использует прицепные подметально-уборочные машины «ПУМА». Эти машины буксируются трактором МТЗ и оснащены системой увлажнения подметаемой территории и механизмом для перемещения собранного мусора в бункер.

В ночь с 20 на 21 июня механизированная уборка дорог от пыли и мусора проводилась на Павловском и Змеиногорском трактах, а также на проспектах Ленина, Красноармейском, Строителей, Калинина и Комсомольском. Кроме того, были убраны улицы Молодежная, Аванесова, 8 Марта, Профинтерна, Профсоюзов и Парфенова.

Ранее сообщалось, что дорожники приводят в порядок улицы Барнаула после дождя.

Самое важное - в нашем Telegram-канале