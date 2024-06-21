21 июня
  • Хлеба и зрелищ
  • Лучший алтайский товар
  • Культпоход
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

«Дорожные пылесосы» работают на улицах Барнаула

На барнаульских улицах наводят порядок с помощью «дорожных пылесосов». Об этом пишет администрация города.

В летний период такие работы выполняются после того, как вручную убирают лотковые части от мусора и наносного грунта. Оставшийся мусор убирается с помощью механизированной вакуумной подметально-уборочной машины ЭД-244, которая работает по принципу пылесоса. Она удаляет пыль, мусор и другие посторонние предметы с проезжей части и прилотковой зоны, одновременно увлажняя зону уборки.

Также городская дорожная служба использует прицепные подметально-уборочные машины «ПУМА». Эти машины буксируются трактором МТЗ и оснащены системой увлажнения подметаемой территории и механизмом для перемещения собранного мусора в бункер.

В ночь с 20 на 21 июня механизированная уборка дорог от пыли и мусора проводилась на Павловском и Змеиногорском трактах, а также на проспектах Ленина, Красноармейском, Строителей, Калинина и Комсомольском. Кроме того, были убраны улицы Молодежная, Аванесова, 8 Марта, Профинтерна, Профсоюзов и Парфенова.

Ранее сообщалось, что дорожники приводят в порядок улицы Барнаула после дождя.

Самое важное - в нашем Telegram-канале

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Комментарии
Все события
Открывай новые места
Топ-5 мест отдыха с животными
На велосипеде по Барнаулу
Романтика и экстрим для двоих
Присоединяйтесь
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2024
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость