Дорожники приводят в порядок улицы Барнаула после дождя

После теплых выходных и сильного дождя, прошедшего накануне, дорожные службы Барнаула продолжают работы по санитарной очистке дорог и благоустройству придорожных территорий. Об этом пишет мэрия.

Сегодня, 18 июня, во всех районах города проводятся работы по покосу травы вдоль дорог, а также по очистке прибордюрной зоны от мусора и грунтовых наносов.

Работы ведутся с использованием специальной техники на таких улицах, как Власихинская, Малахова, Беляева, Гущина, Антона Петрова, Энтузиастов, Южный тракт и других участках дорожной сети.

Очистка прилотковой части проводится на улицах Гущина, Малахова, Кутузова, Беляева, Деповской и проспекте Калинина.

Всего в дневную смену на дорогах города задействовано 104 дорожных рабочих и 66 единиц техники.

Ранее сообщалось, что в Барнауле продолжают обсуждать развитие центральной части города.

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