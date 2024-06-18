Дорожники приводят в порядок улицы Барнаула после дождя

Сегодня, 18 июня, во всех районах города проводятся работы по покосу травы вдоль дорог, а также по очистке прибордюрной зоны от мусора и грунтовых наносов.
Работы ведутся с использованием специальной техники на таких улицах, как Власихинская, Малахова, Беляева, Гущина, Антона Петрова, Энтузиастов, Южный тракт и других участках дорожной сети.
Очистка прилотковой части проводится на улицах Гущина, Малахова, Кутузова, Беляева, Деповской и проспекте Калинина.
Всего в дневную смену на дорогах города задействовано 104 дорожных рабочих и 66 единиц техники.
Ранее сообщалось, что в Барнауле продолжают обсуждать развитие центральной части города.
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