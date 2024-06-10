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Жизнь

В Барнауле продолжают обсуждать развитие центральной части города

Глава города Вячеслав Франк организовал выездное совещание по этому вопросу, сообщает пресс-служба мэрии.

В совещании приняли участие заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин, советник главы города по вопросам градостроительства и архитектуры, руководитель творческой архитектурной мастерской «Классика» Александр Деринг, а также руководители городских профильных комитетов.

На совещании обсудили следующие вопросы:

  • перенос трамвайного кольца в начале Социалистического проспекта и трамвайных путей с ул. Ползунова с последующим созданием площади для проведения городских массовых мероприятий;

  • перемещение разворотного троллейбусного кольца с кольца в начале пр. Ленина на конечный пункт «Спартак-2».

Ранее сообщалось, что в Барнауле частично перекроют Павловский тракт.

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