В Барнауле продолжают обсуждать развитие центральной части города

В совещании приняли участие заместитель главы города по дорожному хозяйству и транспорту Андрей Курышин, советник главы города по вопросам градостроительства и архитектуры, руководитель творческой архитектурной мастерской «Классика» Александр Деринг, а также руководители городских профильных комитетов.
На совещании обсудили следующие вопросы:
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перенос трамвайного кольца в начале Социалистического проспекта и трамвайных путей с ул. Ползунова с последующим созданием площади для проведения городских массовых мероприятий;
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перемещение разворотного троллейбусного кольца с кольца в начале пр. Ленина на конечный пункт «Спартак-2».
Ранее сообщалось, что в Барнауле частично перекроют Павловский тракт.
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