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Жизнь

Барнаульские дорожники показали с высоты новенький обход Павловска

В Алтайском крае закончили ремонт дороги в обход Павловска. Видео с результатом опубликовали в Instagram «Барнаульского ДСУ-4».

Обход Павловска.
Обход Павловска.
https://www.instagram.com/dsu4_barnaul/

Участок федеральной трассы А-321 «Барнаул — Павловск — граница с республикой Казахстан» на км 55−63 устроили основание, укрепленное цементом, и уложили асфальт, на который нанесли соответствующую разметку, поставили дорожные знаки.

На протяжении всего участка дороги отсыпали обочины, привели в порядок 12 водопропускных труб.

«Весь объем работ удалось выполнить в рекордные сроки. Всего два месяца понадобилось, чтобы привести в нормативное состояние восьмикилометровый участок федеральной трассы. С достойными результатами встретили осень!» — хвалятся в ДСУ.

Как ранее сообщалось, трасса А-321 перешла в федеральную собственность с сентября 2020 года.

Чтобы сократить сроки восстановления дороги, в Мамонтовском районе построили два завода — по изготовлению цементо- и асфальтобетона.

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