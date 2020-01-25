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Жизнь

Барнаульские дорожники предлагают 880 рублей за день уборки снежных завалов

МБУ «Автодорстрой» предлагает барнаульцам покидать снег за деньги. Всем желающим обещают 880 рублей в день.

Уборка снега.
Уборка снега.
barnaul.org

Подработка оформится по гражданско-правовому договору. В обязанности входит очистка от снега и льда тротуаров, лестничных маршей, остановочных площадок, подходов к пешеходным переходам, посыпка их песком.

Обратиться можно по телефонам 504−361, 504−362.

25 и 26 января дорожники продолжают работать, но машин не хватает (их всего 251), к тому же они часто ломаются. Используется много привлеченной техники сторонних организаций, договоры на оказание услуг заключены с 21 компанией, говорится в сообщении мэрии.

В ночную смену с 24 на 25 января на линии работали 170 единиц снегоуборочной техники.

На помощь также вышла народная дружина «Барнаульская».

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