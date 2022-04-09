9 апреля
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Жизнь

Барнаульские дорожники рассказали, где залатают ямы в первую очередь

Дорожники Автодорстроя приготовились к текущему ремонту городских магистралей. В пресс-центре мэрии назвали участки, которые приведут в порядок в первую очередь.

Дорожный сезон в Барнауле.
Дорожный сезон в Барнауле.
barnaul.org

Бригады начали фрезеровку на четырех участках: работы идут на ул. Мамонтова в поселке Власиха, на четной стороне ул. Малахова между А. Петрова и Новгородской, на пр. Строителей на участке от Павловского тракта до Челюскинцев, на ул. Гоголя от Красноармейского до Челюскинцев.

А также в числе первых участков, где начнутся восстановительные работы, ул. Кутузова, Загородная, Энтузиастов, Взлетная и Павловский тракт.

Всего в новом сезоне планируют восстановить 65,5 тыс. м2 дорог на сумму 67 млн рублей. В том числе 17,5 тыс. кв. м тротуаров, струйно-инъекционным методом восстановят более 5 тыс. кв. м дорог, отремонтируют 185 колодцев.

В планах дорожников заливка битумом температурных трещин и швов примыкания, устройство подходов к пешеходным переходам и «лежачих полицейских».

Ранее мэрия объявила о начале аукциона по выбору подрядчика на снос и стройку моста на Новом рынке.

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