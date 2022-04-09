Власти Барнаула начали искать подрядчика на ремонт моста на Новом рынке

В администрации Барнаула заявили о начале электронного аукциона на реконструкцию моста на Новом рынке. Стоимость контракта на 2022−2023 годы составляет почти 1,7 млрд рублей.

Лебеди на коммунальном мосту у Нового рынка в Барнауле.

Прием заявок продлится до 18 апреля.

Отмечается, что средства на работы выделят из федерального бюджета в рамках инфраструктурного кредита, предоставленного Алтайскому краю.

Когда начнутся работы?

Начало запланировано на первую половину мая 2022 года — после заключения контракта.

Что планируется сделать?

Демонтируют мост и построят новый. Также предусмотрено устройство наружных электрических сетей и линий связи, сетей канализации, выполнение работ по укладке асфальта и благоустройству территории.

Что изменится?

Изменятся схемы пролетных строений путепроводов и количество пролетов сооружений. Их число сократится. Это позволит обеспечить современные автомобильные нагрузки совместно с пропуском трамвайного движения.

До шести полос увеличится движение автотранспорта, сохранятся обособленные трамвайные пути, появятся тротуары, обеспечивающие беспрепятственное передвижение людей с ограниченными возможностями здоровья.

Вячеслав Франк осмотрел мост на Новом рынке. barnaul.org. Фото: Михаил Полубедов.

Запроектированные сооружения являются технологичными объектами, которые рассчитаны на 100 лет эксплуатации.

До закрытия моста обустроят временные трамвайные разворотные кольца, выделенные полосы для общественного транспорта, установят необходимые дорожные знаки и отремонтируют пешеходный мост.

Также эксперты разработали схему движения транспорта на период реконструкции.

Ранее власти Барнаула согласовали с РЖД точное время проведения работ — с 4:00 ночи до 8:00 утра.