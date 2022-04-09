Власти Барнаула начали искать подрядчика на ремонт моста на Новом рынке

Прием заявок продлится до 18 апреля.
Отмечается, что средства на работы выделят из федерального бюджета в рамках инфраструктурного кредита, предоставленного Алтайскому краю.
Когда начнутся работы?
Начало запланировано на первую половину мая 2022 года — после заключения контракта.
Что планируется сделать?
Демонтируют мост и построят новый. Также предусмотрено устройство наружных электрических сетей и линий связи, сетей канализации, выполнение работ по укладке асфальта и благоустройству территории.
Что изменится?
Изменятся схемы пролетных строений путепроводов и количество пролетов сооружений. Их число сократится. Это позволит обеспечить современные автомобильные нагрузки совместно с пропуском трамвайного движения.
До шести полос увеличится движение автотранспорта, сохранятся обособленные трамвайные пути, появятся тротуары, обеспечивающие беспрепятственное передвижение людей с ограниченными возможностями здоровья.
Запроектированные сооружения являются технологичными объектами, которые рассчитаны на 100 лет эксплуатации.
До закрытия моста обустроят временные трамвайные разворотные кольца, выделенные полосы для общественного транспорта, установят необходимые дорожные знаки и отремонтируют пешеходный мост.
Также эксперты разработали схему движения транспорта на период реконструкции.
Ранее власти Барнаула согласовали с РЖД точное время проведения работ — с 4:00 ночи до 8:00 утра.