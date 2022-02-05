Барнаульские единороссы на личных авто возят медиков и лекарства больным

Депутаты «Единой России» в Алтайском крае отдают автомобили волонтерам для доставки лекарств на дом больным, а также выходят на маршрут вместе с врачами городских поликлиник, сообщила пресс-служба партии.

В свободное время депутаты на личном транспорте развозят врачей на вызовы и участвуют в доставке лекарств.

Например, 5 февраля депутат Барнаульской гордумы Дмитрий Абалымов с врачом-педиатром Жанной Кукарцевой выехал к пациентам детской поликлиники № 5.

«Когда выехали утром, в списке вызовов было 11 адресов, сейчас их уже больше 20. Только поработав в одном экипаже с доктором, начинаешь понимать насколько тяжело им приходится, и как важна в эти трудные дни волонтерская помощь», — признался депутат.

К волонтерству также подключился Сергей Струченко, Кристина Юстус и Юрий Ряполов. На своих округах они развозили лекарства.

Андрей Солодилов обеспечил медиков транспортом для выезда к жителям, Вячеслав Перерядов и Евгений Носенко предоставили автомобили для доставки медикаментов, а Валерий Касплер и Роман Репа выделили машины детской городской больнице № 1.

Ранее главврач крупнейшей в Барнауле поликлиники № 14 Дмитрий Денисов пожаловался, что волонтеры часто не застают дома больных и вынуждены привозить пакеты с лекарствами обратно.