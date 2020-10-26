Барнаульские кинотеатры проверили на ковидную безопасность

Сотрудники управления Роспотребнадзора и администрации Барнаула объехали кинотеатры в четырех торговых центрах: «Огни», «Европа», «Галактика» и «Пионер».
Участники рейда побеседовали с кассиром и администраторами, а также посмотрели рассадку зрителей в зале. Кинотеатры работают при заполненности не более чем наполовину, а билеты на сеансы продают через место.
На входах и в других доступных для посетителей местах есть стойки с санитайзерами, в залах — приборы для обеззараживания воздуха, а на полу нанесена разметка.
Людей без масок на сеанс не пускают.
Все необходимые санитарно-эпидемические меры в кинотеатрах соблюдаются, а сотрудники ответственно относятся к профилактике распространения коронавирусной инфекции, заключили в Роспотребнадзоре.
Ранее в Барнауле проверили санитарную безопасность тренажерных залов.