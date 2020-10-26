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Барнаульские кинотеатры проверили на ковидную безопасность

Очередной антикоронавирусный рейд прошел в Барнауле. Проверяющие посмотрели, как соблюдаются санитарные меры в кинотеатрах.

Проверка в кинотеатрах.
Проверка в кинотеатрах.
barnaul.org

Сотрудники управления Роспотребнадзора и администрации Барнаула объехали кинотеатры в четырех торговых центрах: «Огни», «Европа», «Галактика» и «Пионер».

Участники рейда побеседовали с кассиром и администраторами, а также посмотрели рассадку зрителей в зале. Кинотеатры работают при заполненности не более чем наполовину, а билеты на сеансы продают через место.

На входах и в других доступных для посетителей местах есть стойки с санитайзерами, в залах — приборы для обеззараживания воздуха, а на полу нанесена разметка.

Людей без масок на сеанс не пускают.

Все необходимые санитарно-эпидемические меры в кинотеатрах соблюдаются, а сотрудники ответственно относятся к профилактике распространения коронавирусной инфекции, заключили в Роспотребнадзоре.

Ранее в Барнауле проверили санитарную безопасность тренажерных залов.

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