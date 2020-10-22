В Барнауле под прицел Роспотребнадзора попали тренажерные залы

Проверяющие посетили фитнес-клуб К2 Sport, где на входе увидели бахилы, санитайзер, маски, перчатки, а администратор замерила им температуру. Сотрудники соблюдают масочный режим, обрабатывают тренажеры антисептиками, наполняемость залов не превышает 50%.

Сами посетители могут заниматься без средств защиты, но передвигаться по центру все равно предписано в масках.

Клиентов с температурой выше 37 записывают в журнал и не пускают на занятия.

Также залы обрабатывают бактерицидными облучателями.

«Замечаний нет», — написал по итогам рейда у себя в Instagram Алексей Перфильев.

Такие меры безопасности предпринимают все фитнес-центры, получившие разрешение на работу.

«При открытии фитнес-центров в августе этого года мы проезжали со специалистами спорткомитета достаточное количество клубов. Мы проверили всех, кто подал заявки по паспортам готовности. Были некоторые замечания, в кратчайшие сроки они устранены. В основном фитнес-центры уже тогда были готовы, они очень хотели снова видеть своих посетителей», — заключила главный специалист-эксперт управления Роспотребнадзора по Алтайскому краю Екатерина Посольцева.

Паспорта готовности есть уже у 206 фитнес-центров края.

Ранее министр спорта записал видеообращение и призвали жителей Алтая мыть руки, носить маски и не бояться. Компанию ему составили Сергей Зубков, собственник фитнес-центра «Сафари», Алексей Меркулов, директор сети клубов «Рельеф» и Александр Барбашин, директор клубов ST Gym.