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Спорт

Министр спорта и фитнес-бизнесмены призвали жителей Алтая мыть руки, носить маски и не бояться

Руководитель министерства спорта вновь обратился к жителям Алтайского края. На этот раз речь пошла не об алкоголе, как неделю назад, а безопасности. «Надо быть плечом к плечу», — неожиданно в условиях пандемии предложил Перфильев.

Алексей Перфильев сделал очередное заявление.
Алексей Перфильев сделал очередное заявление.
altapress.ru

Компанию Алексею Перфильеву составили Сергей Зубков, собственник фитнес-центра «Сафари», Алексей Меркулов, директор сети клубов «Рельеф» и Александр Барбашин, директор клубов ST Gym.

Меркулов, например, заявил, что фитнес-центры открыты, но это возможно лишь пока. «От честности и порядочности руководителей спортивного бизнеса зависит наша дальнейшая работа», — пояснил он.

Сергей Зубков,
собственник фитнес-центра «Сафари»:

Каждый гражданин, не только спортсмен, не только руководитель, не только болельщик, должен носить в общественных местах маску, перчатки, мыть руки, соблюдать простые правила.

С чем связано выступление

Фитнес-индустрия в последние время была в шаге от очередного закрытия. В связи с резко возросшей заболеваемостью занятия в спортивных залах могли вновь ограничить.

Но новый «ковидный» указ губернатора Томенко эти заведения не коснулся. Однако контроль за соблюдением мер безопасности в фитнес-клубах был усилен.

Фитнес в Барнауле.
Фитнес в Барнауле.
Анна Зайкова

Ранее altapress.ru уже писал, что фитнес-индустрия Барнаула испытывает проблемы: люди не охотно возвращаются в залы, опасаясь заражения. Заполняемость клубов так и не вернулась на доковидный показатель.

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