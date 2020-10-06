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6 октября
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Спорт

Хватит бухать. Алтайский министр спорта призвал полностью отказаться от алкоголя

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев 6 октября распространил в социальных сетях обращение к спортсменам. тренерам, руководителям федераций, спортивным журналистам и физкультурникам. Он предложил полностью отказаться от алкоголя.

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев
Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев
Дмитрий Лямзин

Видеоролик длится 40 секунд. Призыв министра Перфильева звучит вполне разумно («Спортсмены должны быть правильным примером»), но немного странно с точки зрения своевременности

Тем более, что местом для министерской съемки стала площадка возле ТЦ «Старый базар», где в конце июля в результате пьяной драки погиб житель Барнаула Павел Рохлов. Его ударил в затылок бывший боксер Михаил Старцев. Предполагаемый убийца задержан. Свидетелем по этому делу пока проходит еще одна бывшая спортсменка, чемпионка мира по кикбоксингу Лилия Ворогушина.

Еще один громкий смертельный случай с участием спортсменов произошел в конце сентября. В результате ночного ДТП погиб вратарь хоккейного клуба «Динамо-Алтай» Вадим Орехов. За рулем в момент аварии был его напарник Михаил Тимченко, который сейчас взят под стражу.

Министр Перфильев завершает свой ролик красноречивыми словами: «Увидим алкоголь, все — на выход».

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