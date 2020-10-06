Хватит бухать. Алтайский министр спорта призвал полностью отказаться от алкоголя

Министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев 6 октября распространил в социальных сетях обращение к спортсменам. тренерам, руководителям федераций, спортивным журналистам и физкультурникам. Он предложил полностью отказаться от алкоголя.

Видеоролик длится 40 секунд. Призыв министра Перфильева звучит вполне разумно («Спортсмены должны быть правильным примером»), но немного странно с точки зрения своевременности

Тем более, что местом для министерской съемки стала площадка возле ТЦ «Старый базар», где в конце июля в результате пьяной драки погиб житель Барнаула Павел Рохлов. Его ударил в затылок бывший боксер Михаил Старцев. Предполагаемый убийца задержан. Свидетелем по этому делу пока проходит еще одна бывшая спортсменка, чемпионка мира по кикбоксингу Лилия Ворогушина.

Еще один громкий смертельный случай с участием спортсменов произошел в конце сентября. В результате ночного ДТП погиб вратарь хоккейного клуба «Динамо-Алтай» Вадим Орехов. За рулем в момент аварии был его напарник Михаил Тимченко, который сейчас взят под стражу.

Министр Перфильев завершает свой ролик красноречивыми словами: «Увидим алкоголь, все — на выход».