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Жизнь

Барнаульские коммунальщики почистили проезд вне зоны своей ответственности

По просьбе жильцов домов ул. Орловской в Железнодорожном районе Барнаула коммунальщики расчистили проезд между домами. Местные жители должны сами следить за состоянием своих придомовых территорий, подчеркнули в мэрии.

Уборка снега в частном секторе.
Уборка снега в частном секторе.
barnaul.org

Через проезд между домами № 22 и 24 проходит единственная дорога, по которой жителям частного сектора, ограниченного ул. Курской, Советской Армии и Павловским трактом, могут проехать к домам, не простаивая в бесконечной пробке на ул. Советской Армии.

«Стоит отметить, что указанный участок дороги не включен в муниципальное задание на очистку. Иначе говоря, жители частного сектора должны лично следить за благоустройством придомовых территорий», — отметили чиновники.

Но," учитывая социальную важность участка", администрация района и предприятие «Алтай-спецтехника» все же расчистили проезд.

Для этого привлекли две единицы техники. Вывезли около 60 кубометров снега.

Ранее в мэрии Барнаула рассказали, как очищают город от льда и снега.

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