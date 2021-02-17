Барнаульские коммунальщики почистили проезд вне зоны своей ответственности

Через проезд между домами № 22 и 24 проходит единственная дорога, по которой жителям частного сектора, ограниченного ул. Курской, Советской Армии и Павловским трактом, могут проехать к домам, не простаивая в бесконечной пробке на ул. Советской Армии.
«Стоит отметить, что указанный участок дороги не включен в муниципальное задание на очистку. Иначе говоря, жители частного сектора должны лично следить за благоустройством придомовых территорий», — отметили чиновники.
Но," учитывая социальную важность участка", администрация района и предприятие «Алтай-спецтехника» все же расчистили проезд.
Для этого привлекли две единицы техники. Вывезли около 60 кубометров снега.
Ранее в мэрии Барнаула рассказали, как очищают город от льда и снега.