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Жизнь

В мэрии Барнаула рассказали, какими темпами очищают город от льда и снега

Уборка барнаульских улиц и тротуаров от гололеда осуществляется дорожниками во всех районах. Сил не хватает, но посыпка и специализированная техника должны принести победу.

Уборка улиц и тротуаров от гололеда в Барнауле.
Уборка улиц и тротуаров от гололеда в Барнауле.
Пресс-служба мэрии.

Примерно в таком духе отчиталась мэрия Барнаула на своем сайте о том, как выполняется уборка городских улиц и тротуаров. Пресс-релиз выдержан в риторике военных действий. Как сводка Совинформбюро:

«В конце прошлой недели борьба с гололедом на тротуарах велась силами работников предприятия посредством посыпки скользких участков песком. Работы шли во всех районах города, дорожные рабочие старались охватить большинство тротуаров, которые находятся на обслуживании предприятия в рамках муниципального задания. После недели аномально низких минусовых температур в Барнауле вновь потепление. Погодные условия позволили дорожникам продолжить механизированную очистку на тротуарах краевой столицы. Уже в понедельник на пешеходные дорожки для очистки от наледи и смерзшегося снега выехали фронтальные погрузчики, мини-погрузчики, а также тракторы, оборудованные щетками и ковшами.

В мэрии отметили, что там где техника не сможет пройти, будет осуществляться ручная уборка.

Напомним, что горожане страшно недовольны тем, как после очередного потепления, а затем мороза в Барнауле очищаются от наледи улицы и тротуары.

Сотни возмущенных и юмористических постов, опубликованных в Сети, попадают, по нашим данным, в обзор недавно созданного Центра управления регионом. Оттуда все сведения направляются в краевое правительство и администрацию Президента. Таким образом на Старой площади уже, вероятно, знают, что в Барнауле сейчас одна большая проблема — гололед.

Но городские власти совместно с дорожниками пытаются решить сложную задачу. По данным мэрии, 16 февраля работы велись на следующих участках: пр-ты Красноармейский, Строителей, Социалистический, пешеходные дорожки по улицам: Крупской, 8 марта, Профинтерна, Малахова, Титова, Исакова, Чкалова, Панфиловцев, Сухэ-Батора, Энтузиастов.

Кроме того, осуществляется очистка пешеходных переходов и остановок по ул. Мамонтова в селе Власиха.

Также начал работу телефон центральной диспетчерской службы предприятия «Автодорстрой».

Позвонив по номеру 504−360, можно сообщить о том, какие дорожные участки в городе еще не убраны.

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