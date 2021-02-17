В мэрии Барнаула рассказали, какими темпами очищают город от льда и снега

Примерно в таком духе отчиталась мэрия Барнаула на своем сайте о том, как выполняется уборка городских улиц и тротуаров. Пресс-релиз выдержан в риторике военных действий. Как сводка Совинформбюро:
«В конце прошлой недели борьба с гололедом на тротуарах велась силами работников предприятия посредством посыпки скользких участков песком. Работы шли во всех районах города, дорожные рабочие старались охватить большинство тротуаров, которые находятся на обслуживании предприятия в рамках муниципального задания. После недели аномально низких минусовых температур в Барнауле вновь потепление. Погодные условия позволили дорожникам продолжить механизированную очистку на тротуарах краевой столицы. Уже в понедельник на пешеходные дорожки для очистки от наледи и смерзшегося снега выехали фронтальные погрузчики, мини-погрузчики, а также тракторы, оборудованные щетками и ковшами.
В мэрии отметили, что там где техника не сможет пройти, будет осуществляться ручная уборка.
Напомним, что горожане страшно недовольны тем, как после очередного потепления, а затем мороза в Барнауле очищаются от наледи улицы и тротуары.
Сотни возмущенных и юмористических постов, опубликованных в Сети, попадают, по нашим данным, в обзор недавно созданного Центра управления регионом. Оттуда все сведения направляются в краевое правительство и администрацию Президента. Таким образом на Старой площади уже, вероятно, знают, что в Барнауле сейчас одна большая проблема — гололед.
Но городские власти совместно с дорожниками пытаются решить сложную задачу. По данным мэрии, 16 февраля работы велись на следующих участках: пр-ты Красноармейский, Строителей, Социалистический, пешеходные дорожки по улицам: Крупской, 8 марта, Профинтерна, Малахова, Титова, Исакова, Чкалова, Панфиловцев, Сухэ-Батора, Энтузиастов.
Кроме того, осуществляется очистка пешеходных переходов и остановок по ул. Мамонтова в селе Власиха.
Также начал работу телефон центральной диспетчерской службы предприятия «Автодорстрой».
Позвонив по номеру 504−360, можно сообщить о том, какие дорожные участки в городе еще не убраны.