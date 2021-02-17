В мэрии Барнаула рассказали, какими темпами очищают город от льда и снега

Примерно в таком духе отчиталась мэрия Барнаула на своем сайте о том, как выполняется уборка городских улиц и тротуаров. Пресс-релиз выдержан в риторике военных действий. Как сводка Совинформбюро:

«В конце прошлой недели борьба с гололедом на тротуарах велась силами работников предприятия посредством посыпки скользких участков песком. Работы шли во всех районах города, дорожные рабочие старались охватить большинство тротуаров, которые находятся на обслуживании предприятия в рамках муниципального задания. После недели аномально низких минусовых температур в Барнауле вновь потепление. Погодные условия позволили дорожникам продолжить механизированную очистку на тротуарах краевой столицы. Уже в понедельник на пешеходные дорожки для очистки от наледи и смерзшегося снега выехали фронтальные погрузчики, мини-погрузчики, а также тракторы, оборудованные щетками и ковшами.