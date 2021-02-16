Ледовое побоище. Фоторепортаж altapress.ru с замерзших и скользких барнаульских улиц

Уже около недели дороги краевой столицы напоминают каток для соревнований по фигурному катанию. Только пируэты барнаульцы выкручивают совсем не ради удовольствия. Как люди побеждают гололед (или он их) — в нашем фоторепортаже.

Гололед в Барнауле в феврале 2021-го года.

Не только лед

Ситуацию на дорогах усложняет не только лед, но и снег. В некоторых местах его сбрасывают с крыш и оставляют прямо на тротуарах. Кроме того, из снега с грязью образуются колдобины. Они делают ледяной аттракцион еще более захватывающим, с неровностями.

Гололед в Барнауле в феврале 2021-го года. Анна Зайкова. Гололед в Барнауле в феврале 2021-го года. Анна Зайкова. Гололед в Барнауле в феврале 2021-го года. Анна Зайкова. Гололед в Барнауле в феврале 2021-го года. Анна Зайкова. Гололед в Барнауле в феврале 2021-го года. Анна Зайкова.

Коммунальщики счищают лед, но сделать это удается только кусками. Кое-где видны чистые, почти по-весеннему открытые тротуары.

Впрочем, барнаульцев дорожные препятствия, кажется, не пугают. Многие идут по зеркальным дорогам в кроссовках или на каблуках.

Напомним, ранее власти Барнаула при помощи беспилотников изучили состояние городских крыш, чтобы понять, насколько качественно их очищают от снега.