Ледовое побоище. Фоторепортаж altapress.ru с замерзших и скользких барнаульских улиц

Не только лед
Ситуацию на дорогах усложняет не только лед, но и снег. В некоторых местах его сбрасывают с крыш и оставляют прямо на тротуарах. Кроме того, из снега с грязью образуются колдобины. Они делают ледяной аттракцион еще более захватывающим, с неровностями.
Коммунальщики счищают лед, но сделать это удается только кусками. Кое-где видны чистые, почти по-весеннему открытые тротуары.
Впрочем, барнаульцев дорожные препятствия, кажется, не пугают. Многие идут по зеркальным дорогам в кроссовках или на каблуках.
Напомним, ранее власти Барнаула при помощи беспилотников изучили состояние городских крыш, чтобы понять, насколько качественно их очищают от снега.