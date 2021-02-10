Мэр Барнаула поручил устроить облет крыш и получил исчерпывающие снимки

По поручению главы Барнаула Вячеслава Франка оперативная группа городского управления по делам ГОЧС воспользовалась беспилотниками МЧС и посмотрела с высоты на состояние крыш зданий. В пресс-центре мэрии поделились кадрами облета.

Крыши в Барнауле обследуют с беспилотников.

Пока обследовали здания в Ленинском и Октябрьском районах — ТЦ «БУМ», «Малина», «Мегион», «Магнит» и «Мария-Ра» на ул. Юрина, несколько жилых домов.

В Октябрьском районе с помощью дронов оценили обстановку на крышах жилых зданий на ул. Тимуровской и 40 лет Октября.

«По результатам осмотра скоплений снежных масс в критических объемах на зданиях торговых центров не обнаружено. В администрацию Ленинского района направлена информация о необходимости провести очистку кровель жилых домов по адресам ул. Юрина, 291, 283, где выявлено скопление снега», — сообщил начальник управления по делам ГОЧС города Владимир Драчев.

В Октябрьском районе скопления снежных масс с подветренной стороны нашлись практически на всех вышеперечисленных зданиях. Информацию передали в районную администрацию.

«Обследования с помощью беспилотных средств будут продолжены. Все получения информация доводится до главы города, глав районных администраций, которые в свою очередь будут контролировать работу управляющих компаний и собственников зданий по очистке кровель», — добавил Драчев.

Ранее, после трагедии на заринском зернохранилище, губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил напомнить предприятиям, которые располагаются в больших зданиях, о необходимости снегоочистки.

Серьезное ЧП из-за снега случилось и в Барнауле — под массой провалилась крыша пятиэтажки.