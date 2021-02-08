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8 февраля
Жизнь

«Серьезный резонанс»: Томенко прокомментировал трагедию на зернохранилище

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко поручил напомнить предприятиям, которые располагаются в больших зданиях, о необходимости снегоочистки. Об этом он заявил на встрече с зампредом правительства края Александром Лукьяновым.

Четыре человека погибли из-за схода снега. Заринский район.
Четыре человека погибли из-за схода снега. Заринский район.
altai-krai.sledcom.ru.

После трагедии в Заринском районе, где под завалом снега погибли четыре человека, Томенко поручил Лукьянову довести до краевого минсельхоза, алтайпищепрома и крупных предприятий необходимость обеспечения безопасности, в частности, в вопросах очистки от снега.

«Групповой, смертельный случай на производстве, к сожалению, у нас в крае не единичный, но с точки зрения масштабов он вызвал серьезный резонанс. Поэтому я думаю, что в целом по краю по всем отраслям надо еще раз сделать напоминание об особо внимательном отношении к организации такого вида работ. Особенно по предприятиям сельского хозяйства, в которых есть такие большие сооружения, и где надо внимание уделять вопросам снегозащиты, вопросам снегоочистки», — цитирует Томенко пресс-служба регионального правительства.

Трагедия на зернохранилище

Утром 8 февраля в селе Смазнево с крыши зернохранилища сошла огромная снежная масса. Под завалом оказались восемь человек — работники СПК им. Фрунзе.

Один с травмами находится в больнице, четверо мужчин погибли. Самому младшему из них было 23 года, старшему — 59 лет. У одного из погибших остались двое несовершеннолетних детей.

По решению СПК им. Фрунзе предприятие возьмет на себя расходы по организации похорон, семьям погибших выплатят компенсации в размере от 100 до 200 тыс. рублей.

Региональный СК возбудил уголовное дело по признакам «нарушения правил охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц».

Алтайская прокуратура даст оценку «деятельности руководства СПК по соблюдению техники безопасности при организации очистки и ее своевременности».

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