Барнаульские приставы два года не могут вернуть ребенка матери

Барнаульские приставы третий год не могут найти и передать ребенка матери, у которой его забрал отец. Мальчик не живет с мамой с 4-х лет. Сейчас ему 6. Все это время родители судятся друг с другом.

Тяжбы и дело о взятке

Как ранее сообщал altapress.ru, в 2016 году ребенок вместе с матерью Викторией Подчасовой переехал в Норильск. После этого его отец подал иск в суд об определении места жительства мальчика с ним и в марте 2017 года вместе с приставами забрал его в Барнаул. Впоследствии это решение отменил краевой суд по жалобе Виктории Подчасовой, однако ребенка ей не вернули.

При этом еще по решению Зонального районного суда 2015 года ребенок должен жить с матерью. Оно до сих пор в силе, его так и не удалось оспорить.

В борьбе за ребенка отец попытался дать взятку приставу. Мужчина хотел договориться с представителем власти о том, чтобы тот не искал его и сына. За это против него возбудили уголовное дело и наказали штрафом в полмиллиона рублей.

Суд. giak.ru/

Прокуратура уже не раз выносила представления приставам и органу опеки Ленинского района, которые не приняли «достаточных и адекватных мер по передаче ребенка» матери. С марта 2017 года он лишь один раз виделся с матерью, и то в присутствии приставов, органов опеки и прочих официальных лиц. По мнению специалистов-психологов, психологическая связь мальчика с матерью нарушилась из-за отсутствия общения.

Этот факт стал одной из причин, по которой в ноябре 2018 года Ленинский районный суд принял решение отобрать ребенка и поместить в центр временного содержания детей до того, как за ним приедет мать. Коллегия Алтайского краевого суда в феврале 2019 года оставила это решение в силе частично, убрав из формулировки фразу «отобрать малолетнего».

Почти безрезультатные поиски

С момента решения районного суда уже дважды объявляли исполнительный розыск отца и ребенка, и дважды закрывали после обнаружения должника и мальчика. Вызвать отца с ребенком на исполнительные действия не удается по разным причинам: либо они находятся в отъезде, либо мужчина предоставляет справки о болезнях кого-то из них.

Отец и ребенок. СС0

Сейчас ребенок вновь находится в исполнительном розыске с 30 апреля 2019 года.

Ирина Пироженко,

юрист:

Мне непонятно, по каким причинам приставам до сих пор не удалось исполнить решение суда, если они как минимум дважды в 2019 году попадали в квартиру отца и видели там ребенка. С ними даже специалист из опеки был: никаких препятствий к исполнительным действиям не имелось. А на данный момент мы уже больше месяца не знаем, где ребенок.

В настоящее время приставы в очередной раз объявили мальчика и отца в исполнительный розыск. Однако расклейки ориентировок в предполагаемом месте жительства мальчика и визиты на квартиру не дают результатов. По месту жительства отца приставы не могут найти ни его, ни ребенка.

Отец и ребенок. СС0

Ирина Пироженко,

юрист:

Объективных причин неисполнения судебных решений в этой ситуации нет. Многочисленные заявления отца о невозможности передачи ребенка матери суды отклонили. Коллегия краевого суда прямо указала на злостное неисполнение решения суда и на нарушение при этом прав ребенка и матери. ​Несмотря на это, служба судебных приставов достаточных мер к воссоединению ребенка с матерью до сих пор не обеспечила. Кроме того, у них не налажена работа с полицией и органами опеки, которые халатно относятся к просьбам о содействии.

Юрист подчеркивает, что ни один из многочисленных административных протоколов против отца мальчика, составленных после марта 2017 года, не вступил в силу из-за различных нарушений и недочетов со стороны приставов. На это по жалобе матери ребенка обращала внимание прокуратура.

Мама и ребенок. СС0

Розыск продолжается

В УФССП по Алтайскому краю на запрос altapress.ru сообщили, что специалисты продолжают разыскивать мальчика. «При установлении местонахождения ребенка будет определен дальнейший порядок действий», — заявили приставы.

17 июня проводились очередные исполнительные действия по розыску ребенка, в которых принудительно заставили участвовать его отца. Приставы и представители опеки пришли вместе с мужчиной к его квартире, но двери им никто не открыл.

На требования приставов впустить их в жилье отец ребенка заявил, что дома никого нет, сам он потерял ключи от квартиры, а его сын вообще находится в Горном Алтае с бабушкой. Вскрывать дверь с помощью мастера он отказался, дать телефон бабушки тоже. За это на него составили два административных протокола. Они пока не вступили в законную силу.

Ориентировка на розыск ребенка. r22.fssprus.ru