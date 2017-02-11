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Жизнь

Соловьев прокомментировал появление в сети ролика со смеющейся над льготами ведущей

Видео, на которм ведущая программы «Вести» на телеканале «ГТРК-Камчатка» засмеялась, рассказывая о повышении социальных выплат с 1 февраля, выглядит странно и вполне может быть неправдой, заявил телеведущий и сотрудник ВГТРК Владимир Соловьев.

Ведущая не сдержала смех, когда объясняла зрителям порядок использования соцвыплат.
Ведущая не сдержала смех, когда объясняла зрителям порядок использования соцвыплат.
кадр из видео.

«Кто-нибудь проверил реально, откуда взялся этот текст, который она произносит? Я никогда не слышал, чтобы выделялись деньги на международный проезд. Вы когда-нибудь слышали? У меня сразу возникает много вопросов. Что это? Для чего это было? Откуда появилось? Очень интересно было бы услышать как саму даму, так и выпускающего редактора», — заявил Соловьев.

Руководство ВГТРК проведет проверку и сделает соответствующие выводы, уверяет Соловьев, пишет ura.ru. При этом телеведущий отметил, что не помнит, чтобы за такое сотрудников увольняли.

«Когда я услышал этот текст, я сразу подумал, что это, очевидно, не может быть правдой. <…> Я не могу как профессионал оценить поведение ведущей, потому что я не знаю, что это было. Неудачная шутка, пранк, вброс?» — заключил Владимир Соловьев.

В сети появилось видео, на котором ведущая новостной программы «Вести» на телеканале «ГТРК-Камчатка» рассмеялась, рассказывая о повышении социальных выплат.

Ведущая перечисляла, на что инвалиды, ветераны боевых действий, граждане, подвергшиеся воздействию радиации, и другие получающие льготы россияне могут потратить полагающиеся им 1155 рублей: около 900 рублей — на медикаменты, 137 рублей — на путевку в санаторий, а оставшиеся 127,7 рубля — на проезд в пригородном или международном транспорте к месту лечения и обратно <вероятно, речь шла все же о междугороднем транспорте вообще>.

После слов о 127 рублях, предназначенных на «международный транспорт», ведущая не смогла сдержать смеха. «Я старалась, вы слышали», — сказала она, извинившись перед коллегами и пытаясь унять смех.

Ежемесячная денежная выплата (ЕДВ) для федеральных льготников с 1 февраля выросла на 3%. Собственно, с этого и начался сюжет камчатского отделения ГТРК.

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