Соловьев прокомментировал появление в сети ролика со смеющейся над льготами ведущей

«Кто-нибудь проверил реально, откуда взялся этот текст, который она произносит? Я никогда не слышал, чтобы выделялись деньги на международный проезд. Вы когда-нибудь слышали? У меня сразу возникает много вопросов. Что это? Для чего это было? Откуда появилось? Очень интересно было бы услышать как саму даму, так и выпускающего редактора», — заявил Соловьев.