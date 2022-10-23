Барнаульские службы устранят последствия непогоды в городе

Дорожные и коммунальные службы пообещали устранить разрушения и другие последствия сильного ветра в Барнауле. Об этом сообщает мэрия города .

Ураганный ветер, который бушевал ночью на 23 октября, причинил немало неприятностей жителям Барнаула.

В ряде пригородных поселков аварийно отключили электричество.

Подачу света уже восстановили в микрорайоне Благодатное, поселках Черницк, Мохнатушка, Центральном, по улицам Анатолия, Короленко, Пролетарской.

«Работы вели ООО „БСК“ и „Пригородные РЭС“, электроснабжение восстановлено», — сообщает мэрия.

Также сильный ветер повалил деревья, дорожные знаки, столбы связи и даже дорожные остановки и торговые павильоны.

Городские дорожные и коммунальные службы приступили к уборке обломков и восстановлению инфраструктуры города.