23 октября
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Жизнь

Барнаульские службы устранят последствия непогоды в городе

Дорожные и коммунальные службы пообещали устранить разрушения и другие последствия сильного ветра в Барнауле. Об этом сообщает мэрия города.

Последствия сильного ветра в Барнауле
Последствия сильного ветра в Барнауле
Мэрия Барнаула

Ураганный ветер, который бушевал ночью на 23 октября, причинил немало неприятностей жителям Барнаула.

В ряде пригородных поселков аварийно отключили электричество.

Подачу света уже восстановили в микрорайоне Благодатное, поселках Черницк, Мохнатушка, Центральном, по улицам Анатолия, Короленко, Пролетарской.

«Работы вели ООО „БСК“ и „Пригородные РЭС“, электроснабжение восстановлено», — сообщает мэрия.

Также сильный ветер повалил деревья, дорожные знаки, столбы связи и даже дорожные остановки и торговые павильоны.

Городские дорожные и коммунальные службы приступили к уборке обломков и восстановлению инфраструктуры города.

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