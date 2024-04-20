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Жизнь

Барнаульские собаки вышли покрасоваться нарядами в солнечный день. Фото

В барнаульском парке «Изумрудный» 20 апреля прошел «Собачий модный приговор». Интересные наряды и милые питомцы, все это в фоторепортаже altapress.ru

Собачий модный приговор в Барнауле.
Собачий модный приговор в Барнауле.
Лариса Васильева

В программе были различные активности, среди них конкурсы, четвероногое дефиле, мастер-классы, лекции и фотозоны. Короткошерстые и длинношерстые, большие и маленькие, стеснительные и не очень. Разных питомцев можно было увидеть на мероприятии в «Изумрудном парке».

Многие барнаульцы собрались в парке, чтобы погладить, да и просто полюбоваться на милых собак. Кто-то надевал на своего четвероногого друга тематический костюм, а другие пришли похвастаться знанием команд.

Развлечения найдутся и для хозяев, в программе праздничная дискотека и конкурсы. Люди спокойно разрешают фотографироваться со своими преданными друзьями и демонстрируют их наряды.

Ранее сообщались еще 12 идей, как провести выходные в Барнауле.

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