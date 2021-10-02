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Жизнь

Барнаульские спасатели освободили застрявшего в заборе пса

Барнаульцы не прошли мимо бездомной собаки, которая застряла в сетке забора, и вызвали на помощь службу спасения ГО и ЧС, пишет napulse.tv.

Собака.
Собака.
pixabay.com

Жительницы Барнаула гладили и успокаивали пса, пока звонили в экстренные службы. По единому номеру 112 диспетчер ответила, что сотрудники спасать ради собаки не поедут, но в ГО и ЧС среагировали моментально.

«Ровно 7 минут с того момента, как я попросила о помощи, до того как ребята приехали. Вы бы слышали, как они разговаривали с этой собакой, как успокаивали, и при этом чётко и без лишних движений „выкусывали“ прутья вокруг его головы», — рассказывает женщина.

Барнаульцы искренне поблагодарили спасателей: «Доброта им вернется во сто крат больше».

Ранее целых две операции по спасению «братьев наших меньших» провели пожарные Республики Алтай.

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