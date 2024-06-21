В администрации Барнаула подвели итоги ежегодного конкурса на получение единовременных денежных выплат от главы города для спортсменов. Об этом пишет мэрия.

В этом году на конкурс было подано 27 заявок от спортивных школ и организаций, расположенных в Барнауле.

По результатам выступлений спортсменов на официальных соревнованиях комиссия определила 15 победителей:

Найденова Кристина, Копылова Дарья, Лысенков Никита, Забродина Кристина (спортивная школа «Рубин»);

Третьякова Мария (Алтайское училище олимпийского резерва);

Шаповалов Кирилл (Краевая спортивная школа олимпийского резерва);

Афанасьев Константин, Муштаков Виктор, Борисов Данил, Понаморенко Александр (спортивная школа олимпийского резерва по конькобежному спорту Клевченя);

Ожигова Дарья, Кохановский Максим (спортивная школа олимпийского резерва по спортивной гимнастике Хорохордина С.Г.).

Черноусов Никита (спортивная школа олимпийского резерва по плаванию «Обь»);

Лыжина Екатерина (спортивная школа №9);

Полевод Яна (спортивная школа олимпийского резерва «Спарта»).

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