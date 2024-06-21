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Жизнь

Барнаульские спортсмены получат специальные денежные выплаты

В администрации Барнаула подвели итоги ежегодного конкурса на получение единовременных денежных выплат от главы города для спортсменов. Об этом пишет мэрия.

В этом году на конкурс было подано 27 заявок от спортивных школ и организаций, расположенных в Барнауле.

По результатам выступлений спортсменов на официальных соревнованиях комиссия определила 15 победителей:

  • Найденова Кристина, Копылова Дарья, Лысенков Никита, Забродина Кристина (спортивная школа «Рубин»);
  • Третьякова Мария (Алтайское училище олимпийского резерва);
  • Шаповалов Кирилл (Краевая спортивная школа олимпийского резерва);
  • Афанасьев Константин, Муштаков Виктор, Борисов Данил, Понаморенко Александр (спортивная школа олимпийского резерва по конькобежному спорту Клевченя);
  • Ожигова Дарья, Кохановский Максим (спортивная школа олимпийского резерва по спортивной гимнастике Хорохордина С.Г.).
  • Черноусов Никита (спортивная школа олимпийского резерва по плаванию «Обь»);
  • Лыжина Екатерина (спортивная школа №9);
  • Полевод Яна (спортивная школа олимпийского резерва «Спарта»).

Ранее стало известно, как россияне могут получить больше отпускных.

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