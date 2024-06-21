В этом году на конкурс было подано 27 заявок от спортивных школ и организаций, расположенных в Барнауле.
По результатам выступлений спортсменов на официальных соревнованиях комиссия определила 15 победителей:
- Найденова Кристина, Копылова Дарья, Лысенков Никита, Забродина Кристина (спортивная школа «Рубин»);
- Третьякова Мария (Алтайское училище олимпийского резерва);
- Шаповалов Кирилл (Краевая спортивная школа олимпийского резерва);
- Афанасьев Константин, Муштаков Виктор, Борисов Данил, Понаморенко Александр (спортивная школа олимпийского резерва по конькобежному спорту Клевченя);
- Ожигова Дарья, Кохановский Максим (спортивная школа олимпийского резерва по спортивной гимнастике Хорохордина С.Г.).
- Черноусов Никита (спортивная школа олимпийского резерва по плаванию «Обь»);
- Лыжина Екатерина (спортивная школа №9);
- Полевод Яна (спортивная школа олимпийского резерва «Спарта»).
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