1 января -16°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Барнаульские светофоры в 2024 году сами будут решать, какой сигнал подавать и кого пропустить

Почти 60 «умных» светофоров появится в Барнауле в 2022 году, а через пару лет все светофоры станут самообучаемыми, сообщают «Вести Алтай».

Светофор.
Светофор.
altapress.ru

Новые светофоры сами будут решать, когда и на какое время зажигать зеленый или красный сигналы.

«К 2024 году такие навыки появятся у каждого светофора в Барнаульской агломерации, включая Новоалтайск», — подчеркнули в телесюжете.

Начальник управления по транспорту регионального минтранса Дмитрий Коровин пояснил, что сейчас светофоры настроены на режим «закрепленного времени».

«Потребуется модернизация светофоров. Ставятся дополнительные камеры, которые в автоматическом режиме накапливают данные и настраивают светофор с учетом времени суток, сезона года, выходные дни или будни. Это будет живая система, в случае ДТП система, увидев затор, настроится в режиме реального времени и замедлит или ускорит время работы сигналов», — рассказал Коровин.

В 2022 году в Барнауле установят 60 таких светофоров, на каждый понадобится от 1,5 до 2,5 млн рублей.

Ранее сообщили, что на выезде из Барнаула установят светофоры с интеллектуальной кнопкой.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2022
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость