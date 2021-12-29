Барнаульские светофоры в 2024 году сами будут решать, какой сигнал подавать и кого пропустить

Новые светофоры сами будут решать, когда и на какое время зажигать зеленый или красный сигналы.
«К 2024 году такие навыки появятся у каждого светофора в Барнаульской агломерации, включая Новоалтайск», — подчеркнули в телесюжете.
Начальник управления по транспорту регионального минтранса Дмитрий Коровин пояснил, что сейчас светофоры настроены на режим «закрепленного времени».
«Потребуется модернизация светофоров. Ставятся дополнительные камеры, которые в автоматическом режиме накапливают данные и настраивают светофор с учетом времени суток, сезона года, выходные дни или будни. Это будет живая система, в случае ДТП система, увидев затор, настроится в режиме реального времени и замедлит или ускорит время работы сигналов», — рассказал Коровин.
В 2022 году в Барнауле установят 60 таких светофоров, на каждый понадобится от 1,5 до 2,5 млн рублей.
Ранее сообщили, что на выезде из Барнаула установят светофоры с интеллектуальной кнопкой.