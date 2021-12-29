Барнаульские светофоры в 2024 году сами будут решать, какой сигнал подавать и кого пропустить

Почти 60 «умных» светофоров появится в Барнауле в 2022 году, а через пару лет все светофоры станут самообучаемыми, сообщают « Вести Алтай ».

Новые светофоры сами будут решать, когда и на какое время зажигать зеленый или красный сигналы.

«К 2024 году такие навыки появятся у каждого светофора в Барнаульской агломерации, включая Новоалтайск», — подчеркнули в телесюжете.

Начальник управления по транспорту регионального минтранса Дмитрий Коровин пояснил, что сейчас светофоры настроены на режим «закрепленного времени».

«Потребуется модернизация светофоров. Ставятся дополнительные камеры, которые в автоматическом режиме накапливают данные и настраивают светофор с учетом времени суток, сезона года, выходные дни или будни. Это будет живая система, в случае ДТП система, увидев затор, настроится в режиме реального времени и замедлит или ускорит время работы сигналов», — рассказал Коровин.

В 2022 году в Барнауле установят 60 таких светофоров, на каждый понадобится от 1,5 до 2,5 млн рублей.

Ранее сообщили, что на выезде из Барнаула установят светофоры с интеллектуальной кнопкой.