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Жизнь

Барнаульские велосипедисты и пешеходы поспорили из-за велодорожек

В городском сообществе Barnaul 22 разгорелась дискуссия по поводу велодорожек и пешеходов, которые по ним «прогуливаются в тени деревьев».

Так выглядят велодорожки на улице Исакова в Барнауле.
Так выглядят велодорожки на улице Исакова в Барнауле.
Дарья Мишкина.

Дискуссия развернулась в комментариях к публикации жителя Барнаула Дмитрия Грицюка. Мужчина опубликовал видео, на котором велосипедист не может проехать сквозь поток пешеходов по велодорожке.

«У нас в Барнауле тоже люди не понимают, что такое велодорожка. Доходит до смешного, когда люди, гуляя по Изумрудному парку, идут строго по велодорожке. Хотя через каждые 50 метров нарисован знак на асфальте. Неужели никто не знает, что означает нарисованный велосипед на отделенной от тротуара сплошной полосой дорожке?!», — пишет автор поста.

Многие барнаульцы поддержали автора, отметив, что из-за таких пешеходов велосипедистам проще и вовсе игнорировать велодорожки.

«Люди не понимают, что велодорожка для велосипедистов, а не для выгула собак, не для бабушек-скандинавок, не для самокатчиков и не для просто прогулок в тени деревьев… И велосипедистам невозможно их объехать. Проще ехать по аллее, и не будешь обложен „культурными словами“ от гуляющих по велодорожке», — написал один из участников сообщества.



В то же время среди барнаульцев нашлись и те, кто вступился за пешеходов. «Вчера шла по аллее Исакова. Там две велодорожки. Как думаете, где ехали велосипедисты? По велодорожкам? Отнюдь…».

Ранее стало известно, что новая дорожка для велосипедистов появится в Барнауле на Змеиногорском тракте.

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