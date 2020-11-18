Барнаульские власти ищут хозяев гаражей, которые мешают проезду к новому ковидному госпиталю

К зданию будущего инфекционного госпиталя, который обустраивают на базе ТЦ «Посуда Центр» в Барнауле, планируется сделать несколько подъездных путей.

Глава администрации Октябрьского района Андрей Овсянников обсудил это с директором Барнаульского комбината железобетонных изделий № 2 Геннадием Мазаловым и представителями отела полиции.

Они осмотрели участок пересечения пр. Калинина и Космонавтов, где планируется устройство проезда.

«Установлено, что на участке размещен ряд временных металлических гаражей. Гаражи размещены без разрешительной документации. В настоящее время проводится работа по выявлению владельцев», — сообщили в пресс-службе администрации города.

Напомним, что сам ТЦ «Посуда Центр» переехал в «Геомаркет». Открытие намечено на 26 ноября.

О планах переоборудовать здание торгового центра в дополнительный ковидный госпиталь стало известно в начале ноября. 9 ноября был подписан договор о покупке этого здания. Его приобрела ГК «Союз».