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Жизнь

Барнаульские чиновники съездили в дом с рухнувшей крышей и не увидели ухудшений

5 марта после сообщения активистов об обрушениях в доме № 50 на ул. Тимуровской на место выехали специалисты комитета ЖКХ администрации Барнаула. Они заключили, что ухудшений состояний дома нет.

Дом на ул. Тимуровская, 50.
Дом на ул. Тимуровская, 50.
"Гражданский патруль"

Также осмотреть строение приехали сотрудники управления коммунального хозяйства Октябрьского района и УК «Наследие». Чиновники пояснили, что в доме 34 квартиры, из них восемь расселили по решению суда.

По краевой программе переселения из аварийного жилья дом планируется расселить в 2022—2023 годах.

«В связи с аварийным состоянием дома, жители были информированы о возможности получения ежемесячных денежных выплат из городского бюджета на оплату расходов по найму жилого помещения. В настоящее время этой возможностью воспользовались 3 семьи», — добавили в администрации.

Остальные жильцы также могут обратиться за компенсацией расходов по найму другого жилого помещения в городской комитет ЖКХ.

Как ранее писал altapress.ru, на днях с ветхого дома сползла часть шифера вместе с досками. В этом убедились активисты «Гражданского патруля».

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