Барнаульские чиновники съездили в дом с рухнувшей крышей и не увидели ухудшений

5 марта после сообщения активистов об обрушениях в доме № 50 на ул. Тимуровской на место выехали специалисты комитета ЖКХ администрации Барнаула. Они заключили, что ухудшений состояний дома нет.

Также осмотреть строение приехали сотрудники управления коммунального хозяйства Октябрьского района и УК «Наследие». Чиновники пояснили, что в доме 34 квартиры, из них восемь расселили по решению суда.

По краевой программе переселения из аварийного жилья дом планируется расселить в 2022—2023 годах.

«В связи с аварийным состоянием дома, жители были информированы о возможности получения ежемесячных денежных выплат из городского бюджета на оплату расходов по найму жилого помещения. В настоящее время этой возможностью воспользовались 3 семьи», — добавили в администрации.

Остальные жильцы также могут обратиться за компенсацией расходов по найму другого жилого помещения в городской комитет ЖКХ.

Как ранее писал altapress.ru, на днях с ветхого дома сползла часть шифера вместе с досками. В этом убедились активисты «Гражданского патруля».