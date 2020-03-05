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Жизнь

«Шатается при прикосновении»: в Барнауле рухнула кровля очередного аварийного дома

Жилой дом на ул. Тимуровская, 50 рушится на глазах, рассказали жильцы. Часть людей из него уже съехала, но десять семей продолжают жить под реальной угрозой.

Ул. Тимуровская, 50.
Ул. Тимуровская, 50.
"Гражданский патруль"

В феврале из-за смещения конструкции от здания отвели линию газопровода. Жильцов должны были переселить еще в 2013 году, когда дом официально признали ветхим.

«Этот дом — бывшее общежитие ТЭЦ, строился пленными японцами в 40-х годах, хотя официальной датой его постройки считается 1956 год. На днях с него сползла часть шифера вместе с досками. Благо, никто не пострадал», — рассказал глава местного отделения общественной организации «Гражданский патруль» Игорь Берг.

Он добавил, что побывал в доме и всюду увидел обрушения, трещины, проваливается пол, а лестница на второй этаж шатается при легком прикосновении. Также в неисправном состоянии часть коммуникаций и электропроводка.

Правозащитники обратились в прокуратуру с требованием организовать проверку в отношении администрации города и обязать ответственных должностных лиц принять незамедлительные меры по расселению дома.

Ранее altapress.ru подробно рассказывал о ситуации, которая сложилась в доме на Тимуровской, 50.

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