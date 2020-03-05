«Шатается при прикосновении»: в Барнауле рухнула кровля очередного аварийного дома

В феврале из-за смещения конструкции от здания отвели линию газопровода. Жильцов должны были переселить еще в 2013 году, когда дом официально признали ветхим.
«Этот дом — бывшее общежитие ТЭЦ, строился пленными японцами в 40-х годах, хотя официальной датой его постройки считается 1956 год. На днях с него сползла часть шифера вместе с досками. Благо, никто не пострадал», — рассказал глава местного отделения общественной организации «Гражданский патруль» Игорь Берг.
Он добавил, что побывал в доме и всюду увидел обрушения, трещины, проваливается пол, а лестница на второй этаж шатается при легком прикосновении. Также в неисправном состоянии часть коммуникаций и электропроводка.
Правозащитники обратились в прокуратуру с требованием организовать проверку в отношении администрации города и обязать ответственных должностных лиц принять незамедлительные меры по расселению дома.
Ранее altapress.ru подробно рассказывал о ситуации, которая сложилась в доме на Тимуровской, 50.